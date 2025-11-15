Ελλάδα – Σκωτία: Τρομερή ενέργεια Τεττέη και ο Καρέτσας έγραψε το 2-0 (Βίντεο)
Απίστευτη συνεργασία ανάμεσα στους δυο παίκτες
Η Εθνική Ελλάδας βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα κάνοντας το 2-0 κόντρα στην Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Τεττέη πήρε με ωραία ενέργεια την μπάλα, έμεινε όρθιος παρά το μαρκάρισμα του αντιπάλου του και σέρβιρε το γκολ στον Καρέτσα για το 2-0.
