Ελλάδα – Σκωτία: Τρομερή ενέργεια Τεττέη και ο Καρέτσας έγραψε το 2-0 (Βίντεο)

Η Εθνική Ελλάδας βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα κάνοντας το 2-0 κόντρα στην Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Τεττέη πήρε με ωραία ενέργεια την μπάλα, έμεινε όρθιος παρά το μαρκάρισμα του αντιπάλου του και σέρβιρε το γκολ στον Καρέτσα για το 2-0.