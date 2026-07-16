Στον «δρόμο» του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League η Ντινάμο Κιέβου του Κεντζιόρα

Η Ντινάμο Κιέβου του Ιγκόρ Κόστσιουκ θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον Β’ προκριματικό του Europa League, καθώς κατάφερε να «λυγίσει» την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ με 4-2 στα πέναλτι, έπειτα από ένα δεύτερο «λευκό» 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, αυτή τη φορά στην “Cluj Arena” της Ρουμανίας.

Οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι και στη ρεβάνς, έχοντας δοκάρι με τον Πονομαρένκο στο 32′ και μία τρομερή ευκαιρία του Πικαλιόνοκ στο 41′. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι, αφού γκολ δεν μπήκε ούτε στο έξτρα 30λεπτο κι εκεί «μίλησε» ο γκολκίπερ της Ντινάμο Νέτσερετ, ο οποίος απέκρουσε τη δεύτερη εκτέλεση του Κοντρέα.

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H Ντιναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλός μας στον 2ο προκριματικό γύρο του #UΕL! #PAOK #NewEra pic.twitter.com/C2d4M0KSrM— PAOK FC (@PAOK_FC) July 16, 2026

Ο Τσίπτσιου έστειλε πάνω απ’ τα δοκάρια το τρίτο πέναλτι των Ρουμάνων και οι Ουκρανοί που είχαν το απόλυτο απ’ την «άσπρη βούλα» πήραν την πρόκριση κι ετοιμάζονται πλέον για τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ στις 23 και 30 Ιουλίου.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Νίστορ 1-0

Γιαρμολένκο 1-1

Κοντρέα Απέκρουσε ο Νέτσερετ

Μπράζκο 1-2

Τσίπτσιου άουτ

Πονομαρένκο 1-3

Μπιτς 2-3

Λόνβικ 2-4

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΛΟΥΖ (Κριστιάνο Μπεργκοντι, 4-2-3-1): Μικάιλ, Στανόγεβ (112′ Τσούκου), Κριστέα, Κοντρέα, Τσίπτσιου, Ντραμέ (92′ Τσίντες), Πίνιο (113′ Σιμιόν), Στεφανέσκου (46′ Αλίεβ), Μπιτς, Μεντί (77′ Φράιντεϊ), Μακάλου (92′ Νίστορ).

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ιγκόρ Κόστσιουκ, 4-3-3): Νέτσερετ, Κεντζιόρα (76′ Βιβτσαρένκο), Μπίλοβαρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ (99′ λ.τρ. Μαλίς), Πικαλιόνοκ (63′ Μπουγιάλσκι), Μπράζκο, Σαπαρένκο (87′ Λόνβικ), Βολοσίν (87′ Ογκουντάνα), Ρεντούσκο (76′ Γιαρμολένκο), Πονομαρένκο.