Χιλή: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από σφοδρή καταιγίδα – Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια (βίντεο)

Ισχυρή καταιγίδα, η οποία έφερε καταρρακτώδεις βροχές, χαλαζόπτωση και σφοδρούς ανέμους, έπληξε περίπου τα δυο τρίτα της Χιλής χθες Πέμπτη, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς και άλλους 76 πληγέντες, σύμφωνα με αριθμούς της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κλαούδιο Αλβαράδο ανακοίνωσε «τον θάνατο τριών ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

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Το ακραίο καιρικό φαινόμενο, που άρχισε να πλήττει το κράτος της Λατινικής Αμερικής προχθές Τετάρτη κι αναμένεται να συνεχιστεί ως τουλάχιστον μεθαύριο Κυριακή, είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι πέντε άνθρωποι, κυρίως στον νότο.

#ChileBajoAlerta 🔴 #Corral | Una compleja emergencia marítima se registró en el sector de La Aguada, tras el varamiento de la embarcación “Leopardo”.#Chile atraviesa por estos días una serie temporales que abarcarán a todo el país. Se ruega seguir las indicaciones de las… pic.twitter.com/UR8jkkMge6— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 17, 2026

Εξαιτίας των ψηλών κυμάτων, πολλά σπίτια κοντά σε ακτή σε περιοχή του νομού Μπιομπίο, κάπου 500 χιλιόμετρα νότια από το Σαντιάγο, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια, ανάμεσά τους έπιπλα, είχαν σκορπιστεί στους δρόμους, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως περίπου 500.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, κατά κύριο λόγο εξαιτίας πτώσεων δέντρων σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε εθνική κλίμακα, «590.824 νοικοκυριά στερούνται την ηλεκτροδότηση», με άλλα λόγια το «7,3%» των πελατών, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας.

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Λόγω των κυμάτων και ριπαίων ανέμων ως και 100 χιλιομέτρων την ώρα, πολλά λιμάνια σε όλη τη χώρα περιόρισαν δραστικά τη δραστηριότητα.

Un trabajador murió tras la caída de un árbol y más de medio millón de personas se quedaron sin luz el jueves en Chile en medio de un temporal de intensas lluvias, marejadas y vientos de más de 100 km/h que afectaron a 10 de las 16 regiones del país, informó el gobierno chileno.… pic.twitter.com/NKkfaTo89I ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 17, 2026

Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων είχαν αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, καταρχήν για την αποτίμηση των σοβαρότερων ζημιών. Τα σχολεία είχε δοθεί εντολή να μη λειτουργήσουν χθες σε εννιά νομούς.

Η χώρα είχε να υποστεί τόσο ισχυρή και μακράς διάρκειας καταιγίδα κάπου είκοσι χρόνια, σύμφωνα με τον Αρνάλντο Σούνιγα, μετεωρολόγο στη διεύθυνση μετεωρολογίας της Χιλής.