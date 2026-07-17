ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι ακολουθεί μετά τις διώξεις στους 4 “γαλάζιους” βουλευτές – Διαδικασίες εξπρές, στην αντεπίθεση η κυβέρνηση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να καθίσουν στο εδώλιο ως κατηγορούμενοι για πλημμεληματικές πράξεις που στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ.

Χθες Πέμπτη 16/7, το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανακοίνωσε πως άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 συνολικά προσώπων, μεταξύ των οποίων και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκώρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα.

Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση: ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση, απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε στο αρχείο τις υποθέσεις επτά εν ενεργεία βουλευτών και δύο πρώην βουλευτών, καθώς δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων και οι σχετικές δικογραφίες τέθηκαν στο αρχείο.

Πρόκειται για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κώστα Καραμανλή, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη και Βασίλη Βασιλειάδη, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

Όπως ήταν φυσικό, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πυροδότησαν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για δικαίωση όσων απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες και την αντιπολίτευση να επιμένει ότι πρόκειται για «γαλάζιο σκάνδαλο».

Το Μέγαρο Μαξίμου περνά στην αντεπίθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

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Διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα επόμενα βήματα της Δικαιοσύνης

Οι διαδικασίες από εδώ και πέρα για τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να κινηθούν με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα αποδιδόμενα αδικήματα παραγράφονται τον Σεπτέμβριο.

Έτσι, άμεσα θα επιδοθούν τα κλητήρια θεσπίσματα και στους 22 κατηγορούμενους, τους τέσσερις βουλευτές καθώς και στους υπόλοιπους 18 που είναι μη πολιτικά πρόσωπα.

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Στη συνέχεια, και μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την επίδοσή τους θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας προβλέπεται από τη νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θεσπίζει διαδικασία fast track για ποινικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.

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Εν τω μεταξύ, η προκαταρκτική έρευνα συνεχίζεται για τρεις από τους πέντε πρώην βουλευτές που βρέθηκαν στο στόχαστρο των αρχών, καθώς για τους δύο αποφασίστηκε και πάλι αρχειοθέτηση.

Μητσοτάκης: Αναδεικνύεται η πλήρης αλήθεια

«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα. Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”».

«Θέλω να κάνω μια ειδική μνεία σε τρεις υπουργούς από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε μας αποκαλούσαν όλους μαζί “κυβέρνηση υποδίκων”», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ άφησε αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας ότι «φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ζήτησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη και «να σταματήσουν να μετατρέπουν τη Βουλή και τα παράθυρα σε δικαστήρια».

Μάλιστα, σε ερώτηση αν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι, απάντησε πως «δεν υπάρχει λόγος να μην είναι», επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας.

Οι Ευρωπαϊκές Αρχές θα ασχοληθούν σοβαρά με το πώς επέτρεψαν σε έναν θεσμό που φτιάχτηκε για να αυξήσει την διαφάνεια και τον έλεγχο να παίξει πολιτικά παιχνίδια σε Κράτος Μέλος», έγραψε στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Για θέματα που δημιουργούν εντυπώσεις και μπορούν να επηρεάσουν το δημόσιο βίο, η Ευρωπαϊκή εισαγγελία οφείλει να είναι προσεκτική», μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Τι απάντησαν οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται

Οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν βέβαιοι ότι η δικαστική διαδικασία θα αποδείξει την αθωότητά τους.

Ο Κώστας Σκρέκας δήλωσε ότι εμπιστεύεται απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε –όπως είπε– να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Τόνισε ότι η υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή και όχι ανύπαρκτες καλλιέργειες, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων. Εξέφρασε, μάλιστα, τη βεβαιότητα ότι κατά την ακροαματική διαδικασία θα αναδειχθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη παρέμβαση εκ μέρους του.

Η Κατερίνα Παπακώστα επανέλαβε ότι από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει δημόσια και ξεκάθαρα πως είναι αθώα και ότι δεν πρόκειται να μεταβάλει τη θέση της. Όπως ανέφερε στη δήλωσή της, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί –κατά την ίδια– «την κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών», υποστηρίζοντας ότι όσοι έσπευσαν να την κατηγορήσουν παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητας. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθεια συκοφάντησης και δημόσιας ταπείνωσής της πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η δικαστική διαδικασία θα την δικαιώσει πλήρως.

Ο Χρήστος Μπουκώρος υποστήριξε ότι είναι απολύτως βέβαιος για την αθωότητά του και ότι θα προσέλθει ενώπιον του φυσικού του δικαστή, όπου –όπως ανέφερε– «θα λάμψει η αλήθεια». Διευκρίνισε ότι η εμπλοκή του αφορά την περίπτωση ενός ζευγαριού νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα, τόσο διοικητικά όσο και με επιτόπιους ελέγχους. Όπως σημείωσε, τόσο τα πορίσματα των ελέγχων όσο και η σχετική πραγματογνωμοσύνη έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπόμενη έκταση γης και τον απαιτούμενο αριθμό ζώων για τη λήψη των ενισχύσεων.

Ο Μάξιμος Σενετάκης, ο οποίος επίσης περιλαμβάνεται μεταξύ των τεσσάρων βουλευτών που παραπέμπονται, δεν είχε προβεί μέχρι την ώρα των ανακοινώσεων σε δημόσια δήλωση σχετικά με την άσκηση της ποινικής δίωξης.