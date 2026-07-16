Σενάριο «βόμβα» για επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Euroleague – Οι επιλογές για ουδέτερη έδρα
Έχει αποκλειστεί από το Φεβρουάριο του 2022
Τη δική της «βόμβα» έριξε η ρωσική ιστοσελίδα Match TV τονίζοντας πως είναι πιθανή η επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Euroleague.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το δημοσίευμα το πλάνο αυτό είναι για επανένταξη της ρωσικής ομάδας τη σεζόν 2027/2028.
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει αποκλειστεί από την αγωνιστική δράση από τον Φεβρουάριο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Euroleague.
Μάλιστα, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αναμένεται να αναζητήσει ουδέτερη έδρα με τη Σερβία και την Τουρκία να αναδεικνύονται ως οι κύριες επιλογές.
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