“Βόμβα” από τον Γιάννη Κωνσταντέλια: Έθεσε τον εαυτό του εκτός Εθνικής Ελλάδος

“Βόμβα” έσκασε στην Εθνική Ελλάδας με την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να μην αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League.

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ με ανάρτηση στο Instagram ενημέρωσε πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της γαλανόλευκης.

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Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου αναφέρει:

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

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Γιάννης Κωνσταντέλιας».