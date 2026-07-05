Νέο “στραπάτσο” για την Εθνική ομάδα στο μπάσκετ – Ηττήθηκε και από την Πορτογαλία

Απογοητευτική ήταν η παρουσία της Εθνικής Ελλάδας στο τελευταίο παιχνίδι του παραθύρου του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς γνώρισε την ήττα με 71-56 από την Πορτογαλία στη Sunel Arena.

Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση, αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο σκοράρισμα και βρέθηκε να κυνηγά το σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ελληνικής ομάδας και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, φτάνοντας σε μία σημαντική νίκη.

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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2027 / ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2027 / ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα ολοκλήρωσε το παράθυρο του Ιουλίου με δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, μετά και την προηγούμενη αρνητική εμφάνισή της, προβληματίζοντας ενόψει της συνέχειας των προκριματικών.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καλείται να αφήσει πίσω του τις δύο διαδοχικές αποτυχίες, να βελτιώσει την εικόνα του και να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικό στα επόμενα παιχνίδια της προκριματικής διαδικασίας για το MundoBasket 2027.