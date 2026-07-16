ΜΠΑΜ FC: Αυτές τις ομάδες θα αντιμετωπίσει στη Γ’ Εθνική

Ιστορικές στιγμές ζει η ΜΠΑΜ FC καθώς τη νέα χρονιά θα αγωνιστεί στην Γ’ Εθνική μετά τη νέα άνοδο που πήρε τον περασμένο Μάιο.

Μάλιστα, την Πέμπτη 16/7 έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει, καθώς η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως σχηματίστηκαν οι όμιλοι της διοργάνωσης για τη νέα σεζόν.

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Κάπως έτσι η ΜΠΑΜ FC ή «Μπάλα Μαγική Α.Σ» (έτσι ονομάζεται στα μητρώα της ΕΠΟ) θα βρεθεί στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης και θα βρει απέναντί της τις εξής ομάδες: Κιλκισιακό, ΠΑΟΚ Κρηστώνης, ΑΕ Πολυκάστρου, Αστέρα Αγίου Νικολάου, Πανεδεσσαϊκό, Φοίνικα Πολίχνης, Ποσειδώνα Μηχανιώνας, Ακρίτες Συκεών, Μακεδονικό και Ηρακλή Θερμαϊκού.

Αναλυτικά οι όμιλοι της νέας χρονιά στην Γ’ Εθνική:

1ος όμιλος: Άρδας Καστανέων Μ.Α.Σ., Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, ΑΟ Ξάνθης, Παύλος Μελάς Κουτσού, Δόξα Δράμας Γ.Σ., Π.Α.Ο. Ποντίων Νέας Αμισού, A.O. Καβάλα, Αετός Οφρυνίου Α.Σ., Μ.Γ.Σ. Ορφέας Ελευθερούπολης, Απόλλων Παραλιμνίου.

2ος όμιλος: Κιλκισιακός Α.Ο., ΠΑΟΚ Κρηστώνης, ΑΕ Πολυκάστρου, Αστήρ Αγίου Νικολάου Α.Σ., Π.Α.Σ. Πανεδεσσαϊκός 2024, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πολίχνης, Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας, Μπάλα Μαγική Α.Σ., Π.Α.Ε. Ακρίτες Συκεών, Μακεδονικός Α.Σ., Ηρακλής Θερμαϊκού Α.Ο.

3ος όμιλος: Βέροια 1960, Φ.Α.Σ. Νάουσα, Α.Σ. Καστοριά 1980, Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας Α.Μ.Π.Σ., Μακεδονικός Σιάτιστας, Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας Φ.Σ., Α.Σ. Βατολάκκου, Αναγέννηση Άρτας Γ.Α.Σ., Π.Α.Σ. Θύελλα Κατσικάς, ΠΑΣ Γιάννινα, Α.Ο. Δόξα Μασχολουρίου 1967.

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4ος όμιλος: Ρήγας Φερραίος, Σαρακηνός Βόλου Α.Σ., ΑΟ Ανθούπολης Λάρισας, Π.Ο. Ελασσόνας, Ηρακλής Λάρισας, Πιερικός Σ.Φ.Κ., Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ερμής Εξοχής Γ.Α.Μ.Σ., ΑΕ Καρίτσας, Α.Ο. Διγενής Νεοχωρίου, ΑΟ Τρίκαλα.

5ος όμιλος: Αστήρ Σταυρού Α.Σ., Π.Α.Σ. Λαμία 1964, Α.Π.Σ. Κηφισσός, Αναγέννηση Σχηματαρίου Α.Ε., ΑΟ Θήβα, ΑΟ Νέας Αρτάκης, ΑΟ Καρύστου, Ταμυναϊκός Αλιβερίου, Φωκικός Α.Σ., ΑΟ Αγράφων, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής.

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6ος όμιλος: Παναχαϊκή Γ.Ε., Παναιγιάλειος Γ.Σ., Ατρόμητος Πατρών Α.Π.Σ., Α.Ο. Λεβάντε, Παναγρινιακός, Παλληξουριακός Α.Ο., ΠΑΣ Πρέβεζα 2016, Τηλυκράτης Λευκάδας Α.Ο., ΑΕ Λευκίμμης, Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου, ΑΟ Πλαταριάς, Άρης Φιλιατών Α.Ο.

7ος όμιλος: ΑΟ Λουτρακίου, Πέλοψ Κιάτου Γ.Π.Σ., ΠΑΣ Κόρινθος, Π.Α.Ο. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Παναργειακός Α.Π.Ο., Ερμής Κιβερίου Α.Ο., Α.Ο. Αστήρ Βλαχιώτη, Πανθουριακός Α.Σ., ΑΟ Μιλτιάδης, Α.Ο. Τέλος Άγρας, Πανθυρεατικός Α.Ο., Α.Ο. Αστέρας Αμαλιάδας.

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8ος όμιλος: Ιωνικός Α.Ο., Εθνικός Πειραιώς, Προοδευτική Νεολαία, Α.Π.Σ. Ένωση Αμφιάλης, Α.Ο. Αιγάλεω, Π.Α.Ο. Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης Γ.Σ., Αστέρας Μαγούλας, Γ.Α.Σ. Ιάλυσος, Γ.Σ. Διαγόρας, Α.Ε.Ρ. Αφάντου, Απόλλων Καλυθιών Α.Ο.

9ος όμιλος: Κυανούς Αστέρας Βάρης Α.Ο., Θύελλα Ραφήνας Π.Α.Σ., Σαρωνικός Αναβύσσου Α.Ο., Αχαρναϊκός Α.Ο., ΑΟ Μικρασιατικός Αστέρας Καισαριανής, ΑΟ Νέας Ιωνίας, Ηλυσιακός Α.Ο., Π.Α.Ο. Δόξα Βύρωνα, Α.Ο. Ηλιούπολη, Α.Ε. Μυκόνου, Α.Ο. Πανναξιακός.

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10ος όμιλος: Π.Ο. Ατσαλένιου, Γιούχτας Αρχανών Α.Ο., Ο.Σ.Φ. Χερσονήσου, Α.Ο. Τυμπακίου, Γ.Σ. Εργοτέλης, Α.Ο. Πανακρωτηριακός, Πλατανιάς, Κισσαμικός – Χανιά, Ρεθυμνιακός Α.Ο., Επισκοπή, ΑΕ Νεάπολης, Α.Ο. Αγίου Νικολάου.