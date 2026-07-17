Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης – Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας

Δεν λέει να κοπάσει το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το πρωί της Παρασκευής ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα και ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας.

Ο πρώην υπουργός, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωσή παραίτησής του, απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία.

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«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Από την πλευρά του, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη 16/7 την ανεξαρτητοποίησή του, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας», σημείωσε.

Οι παραιτήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το κόμμα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ χθες Πέμπτη 16/7 ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, χθες, μετά την Πόπη Τσαπανίδου, την ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα την απόφασή τους γνωστοποίησαν και η Καλλιόπη Βέττα και ο Κώστας Μπάρκας.

Την Τρίτη 14/7 είχαν ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή τους ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος, και την Τετάρτη 15/7 ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.