Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 25χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα – Το προφίλ του

Τις πόρτες της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης πέρασε το πρωί της Παρασκευής, 17 Ιουλίου ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Πέμπτη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Τόσο το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε της Τετάρτη (15/7) ο 24χρονος, όσο και οι διευκρινιστικές απαντήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια, οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης του 25χρονου, ο οποίος είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου, σε αντίθεση με τον 24χρονο, που δηλώνει πως δεν έχει σχέση με τον χώρο, αλλά είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αστρονομία και την Κβαντική Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 24χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος-που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο- στον 25χρονο το βράδυ της 26ης Ιουνίου, ημέρα που ήταν και η τελευταία που ο ίδιος πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του.

Οι δυο τους φέρονται να βρέθηκαν σε ένα καφέ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να του παρέδωσε τα κλειδιά, μετά από αίτημα του 25χρονου, προκειμένου να μείνει κάποιος φίλος του. Ο 24χρονος, γνωρίζοντας τον 25χρονο πολλά χρόνια, τον εμπιστεύτηκε, χωρίς να κάνει παραπάνω ερωτήσεις κι εκείνος με τη σειρά του φαίνεται να είναι αυτός που τα παρέδωσε στον 29χρονο.

Λίγο μετά τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο διαμέρισμά του, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, από όπου συλλέχτηκαν στοιχεία, τα οποία ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα.

Το προφίλ του 25χρονου

Ο 25χρονος συλληφθέντας είναι ηλεκτρολόγος, απόφοιτος τεχνικής σχολής του ΟΑΕΔ και, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές.

Τον είχαν συλλάβει στο παρελθόν, καθώς είχε σπάσει τζαμαρίες μαζί με τον αδελφό του.

Εκτός από τα μπιτόνια με το υγρό, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέσχεσε κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση-ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού, ο οποίος εικάζεται από τους αστυνομικούς ότι καθοδήγησε τους κατηγορουμένους.