Παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – «Να πάρω άλλο ένα πρωτάθλημα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με το 7»

Οι Μαϊάμι Χιτ παρουσίασαν με κάθε επισημότητα την Πέμπτη 16/7 τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον «Greek Freak» να στέκεται στους λόγους που πήρε την απόφαση να αφήσει τους Μιλγουόκι Μπακς.

Είχα μεγάλο σεβασμό πάντα για τον οργανισμό των Μαϊάμι Χιτ. Μου αρέσει η κουλτούρα εδώ, όπου όλοι δουλεύουν σκληρά και οι παίκτες δεν είναι εγωιστές. Στην καριέρα μου, στους Μπακς, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια κουλτούρα. Δεν είχε σημασία το ποιος ξεχωρίζει, αλλά το να κερδίζουμε. Στο τέλος της ημέρας, μπορούμε να έχουμε μια ευκαιρία να κερδίσουμε το πρωτάθλημα εδώ. Μεγάλωσα στην εποχή όπου οι Χιτ είχαν τους Big-3. Μου αρέσει η πίεση. Ειδικά σε αυτό το σημείο της καριέρας μου. Το Μαϊάμι ήταν το μέρος που ήθελα να είμαι. Θέλω να δουλέψω τώρα. Είμαι ενθουσιασμένος» είπε αρχικά για να προσθέσει:

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«Απολαμβάνω το μπάσκετ. Την πρόκληση και να γίνομαι καλύτερος. Προφανώς έχω πετύχει πολλά στην καριέρα μου, αλλά θέλω να πάρω άλλο ένα πρωτάθλημα. Νιώθω ότι είναι το καλύτερο μέρος για εμένα, για να το πετύχω. Είμαι ενθουσιασμένος.

Προφανώς όλα είναι καινούρια. Μέχρι χθες το βράδυ που κατέβηκα από το αεροπλάνο, δεν το είχα καταλάβει τόσο. Είναι διαφορετική η πόλη. Είναι άγνωστες οι εγκαταστάσεις. Είμαι ενθουσιασμένος εδώ. Ήμουν 13 χρόνια στους Μπακς. Με έχουν καλωσορίσει οι άνθρωποι εδώ πολύ θερμά. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά απλώς λατρεύω το μπάσκετ. Όταν θα έρθει η ώρα να παίξω, θα είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Λατρεύω την πίεση. Μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου. Αυτό κάνω σε όλη την καριέρα μου».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο γιατί άλλαξε νούμερο στη φανέλα του και πλέον θα φοράει το 7: «Φορούσα το 34 γιατί η μητέρα μου, γεννήθηκε το 1963 και ο πατέρας μου, το 1964. Αν προσθέσεις το 3 και το 4, κάνει 7. Ο λόγος που άλλαξα όμως, είναι επειδή νιώθω ότι το 34 έχει μεγάλη ιστορία και από σεβασμό για τον οργανισμό που με διάλεξε (σ.σ. Μπακς), επέλεξα να το αφήσω εκεί. Έκλεισε ένα κεφάλαιο, γιατί το 34 σήμαινε πολλά για εμένα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με το 7.

Πιστεύω η νέα σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Με 82 παιχνίδια δεν είναι ποτέ εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι. Ξέρω ότι ο Μπαμ θα με στηρίζει και θα βγάζει πολύ βάρος από πάνω μου. Ξέρεις ότι ο κόουτς Σπόελστρα θα με χρησιμοποιεί στις σωστές καταστάσεις. Το Μαϊάμι, μου αρέσει, γιατί είναι φιλική πόλη για οικογένειες. Εδώ γνώρισα και τη γυναίκα μου. Είναι ζεστή πόλη και είναι πολύ καλή για εμένα που μεγαλώνω».