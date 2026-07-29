Ρέθυμνο: Συλλυπητήρια από Μητσοτάκη, πολιτικούς αρχηγούς και φορείς για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες

Κύμα συλλυπητηρίων προκάλεσε η τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών, δύο στην πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου και ενός ακόμη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον Αγερανό Γυθείου. Ο πρωθυπουργός, πολιτικοί αρχηγοί, κόμματα και θεσμικοί παράγοντες εξέφρασαν τη θλίψη τους και απέτισαν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, σημειώνοντας:

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«Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές και εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα.»

Νίκος Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για βαθιά οδύνη, ζητώντας παράλληλα έμπρακτη στήριξη των οικογενειών και ουσιαστική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Ο βουλευτής Ρεθύμνου χαρακτήρισε την ημέρα ημέρα πένθους για την Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο πυροσβέστες «έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον».

Σταύρος Αρναουτάκης

Ο περιφερειάρχης Κρήτης δήλωσε ότι «η Κρήτη ολόκληρη πενθεί», κάνοντας λόγο για μια θυσία που αποτελεί ύψιστη πράξη προσφοράς προς την κοινωνία.

Ευάγγελος Τουρνάς

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του στο Ρέθυμνο, υπογραμμίζοντας τον καθημερινό αγώνα των πυροσβεστών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Νέα Δημοκρατία

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών, επισημαίνοντας ότι υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης.

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ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των πυροσβεστών, στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα, κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέτρα ασφαλείας.

ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ζήτησε να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ επανέφερε το αίτημα για ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού και του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Νικήτας Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, διαβεβαιώνοντας ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους.

Αντώνης Σαμαράς

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε την απώλεια των πυροσβεστών με τα πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων για την ασφάλεια στην εργασία.

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Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.