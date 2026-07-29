Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον Κ. Μητσοτάκη: Στην ατζέντα οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης, Ύδατα και Πυρηνική Ενέργεια

Στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (30/7) θα συνεδριάσει, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν την οδική ασφάλεια, την οικονομία, την υγεία, την ενέργεια και τη δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βασικά θέματα της συνεδρίασης

Μεταξύ άλλων, οι υπουργοί θα παρουσιάσουν:

νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια ,

, την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ,

, την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα ,

, το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας ,

, το νομοσχέδιο για τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ,

, τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου ,

και την , την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 ,

, καθώς και τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας

Μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 17:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Markus Söder.