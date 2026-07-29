DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης εν ώρα καθήκοντος – Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, ακόμη ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, αυτή τη φορά από παθολογικά αίτια.

Τραγωδία στο Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης εν ώρα καθήκοντος – Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:32

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το Πυροσβεστικό Σώμα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γυθείου και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νέα τραγωδία συγκλονίζει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυσάρεστη εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, βυθίζοντας στο πένθος την πυροσβεστική οικογένεια.

Σε ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.»

Κατέληξε από παθολογικά αίτια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροσβέστης υπηρετούσε στην περιοχή του Γυθείου και ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Βαρύ πένθος για το Πυροσβεστικό Σώμα

Η σημερινή ημέρα εξελίσσεται σε μία από τις πιο δύσκολες για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν τρεις απώλειες πυροσβεστών, με τους δύο να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά του Ρεθύμνου και ακόμη έναν να καταλήγει στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νέο 112 για τον Ορνέ – Συνεχείς εκκενώσεις, δύο πυροσβέστες νεκροί
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νέο 112 για τον Ορνέ – Συνεχείς εκκενώσεις, δύο πυροσβέστες νεκροί

Τραγωδία στην Κρήτη, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα, νέο μήνυμα του 112 καλεί σε εκκένωση της Τριόπετρας, ενώ η πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεγκτη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον Κ. Μητσοτάκη: Στην ατζέντα οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης, Ύδατα και Πυρηνική Ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον Κ. Μητσοτάκη: Στην ατζέντα οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης, Ύδατα και Πυρηνική Ενέργεια

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την οδική ασφάλεια, την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι του Β' προκριματικού γύρου του Conference League.

Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.