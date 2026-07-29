Τραγωδία στο Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης εν ώρα καθήκοντος – Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το Πυροσβεστικό Σώμα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γυθείου και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νέα τραγωδία συγκλονίζει το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.

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Η δυσάρεστη εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, βυθίζοντας στο πένθος την πυροσβεστική οικογένεια.

Σε ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.»

Κατέληξε από παθολογικά αίτια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροσβέστης υπηρετούσε στην περιοχή του Γυθείου και ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

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Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Βαρύ πένθος για το Πυροσβεστικό Σώμα

Η σημερινή ημέρα εξελίσσεται σε μία από τις πιο δύσκολες για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν τρεις απώλειες πυροσβεστών, με τους δύο να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά του Ρεθύμνου και ακόμη έναν να καταλήγει στο Γύθειο από παθολογικά αίτια.