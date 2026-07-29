Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Με δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στην αυτοθυσία των δύο πυροσβεστών, τονίζοντας ότι η απώλειά τους υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που πληρώνουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προστασίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

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Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.