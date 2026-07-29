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Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Στέφαν Ορτέγκα – Οι πρώτες εικόνες με τα ερυθρόλευκα

Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του και δημοσίευσαν τις πρώτες φωτογραφίες του με τη νέα του φανέλα.

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Στέφαν Ορτέγκα – Οι πρώτες εικόνες με τα ερυθρόλευκα
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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα. Ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και αποτελεί πλέον μέλος των Πειραιωτών.

Μάλιστα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες του Ορτέγκα με τα ερυθρόλευκα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και ποζάροντας στο φακό ως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

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Οι πρώτες φωτογραφίες του Ορτέγκα ως παίκτης του Ολυμπιακού

Ο 33χρονος τερματοφύλακας εμφανίζεται χαμογελαστός με τη νέα του εμφάνιση, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της παρουσίας του στους «ερυθρόλευκους». Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν λίγη ώρα μετά τις υπογραφές και αποτελούν το πρώτο επίσημο φωτογραφικό υλικό του Γερμανού ως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Ο Στέφαν Ορτέγκα αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει των πρώτων επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

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