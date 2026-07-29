Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες νεκροί – Νέο 112 για εκκένωση της Αγίας Γαλήνης, ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (19:00): Νέο 112 για εκκένωση της Αγίας Γαλήνης

Νέο επείγον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς το Τυμπάκι, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Το μήνυμα αναφέρει:

Δραματικές είναι οι εξελίξεις από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην έκδοση νέου μηνύματος του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Τριόπετρας.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους

Την τραγική είδηση ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο αναφέρει:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες που εντοπίστηκαν νεκροί στα Σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου είναι ηλικίας 25 και 58 ετών. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέο μήνυμα του 112 για την Τριόπετρα

Λίγο αργότερα εκδόθηκε νέο μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς τον Κεραμέ, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Πρόκειται για το πέμπτο διαδοχικό μήνυμα του 112 από την έναρξη της πυρκαγιάς, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη διαρκή εξάπλωση του μετώπου.

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Το μέτωπο της πυρκαγιάς όπως φαίνεται από την Αγία Γαλήνη / rethemnosnews

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον:

156 πυροσβέστες

8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ

της και της 33 πυροσβεστικά οχήματα

4 ελικόπτερα

4 αεροσκάφη

Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Πέντε μηνύματα του 112 μέσα σε λίγες ώρες

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τα εξής μηνύματα από το 112:

14:35: Προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. 15:27: Απομάκρυνση από την Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο .

Απομάκρυνση από την προς το . 15:37: Απομάκρυνση από Σαχτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη .

Απομάκρυνση από και προς την . 16:18: Απομάκρυνση από Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο προς την Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

Απομάκρυνση από και προς την μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου. 17:13: Απομάκρυνση από την Τριόπετρα προς τον Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

«Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, χαρακτήρισε την κατάσταση «ανεξέλεγκτη», σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Όπως ανέφερε, η δημοτική Αρχή προχώρησε στην ακύρωση των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4).