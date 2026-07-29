Νέα Δημοκρατία για τους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στην Κρήτη: «Υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους»

Ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες μέχρι την τελευταία στιγμή.

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Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

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