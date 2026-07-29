Νέα Δημοκρατία για τους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στην Κρήτη: «Υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους»
Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους.
Ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες μέχρι την τελευταία στιγμή.
Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας
Αναλυτικά αναφέρεται:
«Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους.»
πηγή στην Google
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