DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία για τους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στην Κρήτη: «Υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους»

Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους.

Νέα Δημοκρατία για τους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στην Κρήτη: «Υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους»
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες μέχρι την τελευταία στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Αναλυτικά αναφέρεται:

«Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους.»

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον Κ. Μητσοτάκη: Στην ατζέντα οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης, Ύδατα και Πυρηνική Ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον Κ. Μητσοτάκη: Στην ατζέντα οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης, Ύδατα και Πυρηνική Ενέργεια

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την οδική ασφάλεια, την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον Κ. Μητσοτάκη: Στην ατζέντα οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης, Ύδατα και Πυρηνική Ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον Κ. Μητσοτάκη: Στην ατζέντα οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης, Ύδατα και Πυρηνική Ενέργεια

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την οδική ασφάλεια, την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι του Β' προκριματικού γύρου του Conference League.

Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.