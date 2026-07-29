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Ρέθυμνο: Το πυροσβεστικό όχημα που έγινε παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες – Βίντεο

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Ρέθυμνο: Το πυροσβεστικό όχημα που έγινε παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες – Βίντεο
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, με τους δύο πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το τοπικό μέσο eKriti, το πυροσβεστικό όχημα 4×4 στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της φωτιάς και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, με μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων να καταφθάνουν από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύει το eKriti:

Παραμένει δύσκολη η κατάσταση

Παρά τις πολύωρες προσπάθειες των πυροσβεστών, η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, επιχειρώντας να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

Η απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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