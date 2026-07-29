Αντώνης Σαμαράς: «Η απώλεια των δύο πυροσβεστών πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις»

Με δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, αλλά και του εργαζομένου που έχασε τη ζωή του σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων για την ασφάλεια στην εργασία.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους. Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί, πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας.»