Μαρκόπουλος κατά Σαμαρά: “Είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί νέο κόμμα με προσωπική ατζέντα”

Την απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος εκτιμάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ότι έχει πάρει ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε βέβαιος ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν πρόκειται να ανατρέψει τους συσχετισμούς ενόψει των επόμενων εκλογών, αλλά θα επηρεάσει κυρίως τον χώρο της σκληρής Δεξιάς.

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Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, δεν αναμένεται να καταγράψει σημαντικές απώλειες από μια ενδεχόμενη κάθοδο του Αντώνη Σαμαρά στις εκλογές, καθώς -όπως υποστήριξε- ο πρώην πρωθυπουργός κινείται με προσωπική ατζέντα και όχι με πολιτική πρόταση που μπορεί να αναδιατάξει τον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς.

Μιλώντας την Τετάρτη (08.07.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, ο υφυπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού να προσφύγει στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών ισοδυναμούσε ουσιαστικά με «ιδρυτική διακήρυξη» του νέου πολιτικού φορέα. «Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί νέο κόμμα. Η παρουσία του στον Άρειο Πάγο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξει αναδιάταξη στον χώρο της Κεντροδεξιάς, αλλά ενδεχομένως μετακινήσεις στον χώρο της σκληρής Δεξιάς.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η πιθανή δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό θα επηρεάσει περισσότερο άλλους πολιτικούς σχηματισμούς παρά τη Νέα Δημοκρατία. «Η εκτίμησή μου είναι ότι, για παράδειγμα, η Φωνή Λογικής δεν θα μπει στη Βουλή λόγω του κόμματος Σαμαρά», σημείωσε.

«Δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο ο κ. Τσίπρας του νόμου Κατρούγκαλου»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφέρθηκε και στις τελευταίες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι είχε προβλέψει πως ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρούσε να αναδιατάξει τον χώρο της Αριστεράς.

Όπως είπε, η δημόσια αυτοκριτική που επιχειρεί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει ότι αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να συνεχίσει με μια «στείρα αντιπολίτευση» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, αμφισβήτησε το εύρος του λεγόμενου mea culpa, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να εξηγήσει σε ποιες ακριβώς επιλογές αναφέρεται.

«Δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο ο κ. Τσίπρας του νόμου Κατρούγκαλου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στην πρόσφατη παρέμβασή του στην Ιθάκη επέλεξε να επιρρίψει ευθύνες σε πρόσωπα αντί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για επιλογές της διακυβέρνησής του.

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Η απάντηση για Γεωργιάδη

Ο υφυπουργός Οικονομικών υπερασπίστηκε και τον Άδωνι Γεωργιάδη, μετά τη νέα πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσαν οι αναφορές του υπουργού Υγείας στον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως υποστήριξε, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κινηθεί νομικά εναντίον τους. Παράλληλα, άφησε αιχμές για νομοθετικές πρωτοβουλίες της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι αρκετές από αυτές «έχουν οσμή σκανδάλων».

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Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αμφισβήτησε και το αφήγημα περί ηθικού πλεονεκτήματος της κυβέρνησης Τσίπρα, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να αυτοχαρακτηρίζεται «ο πιο έντιμος», ενώ -όπως είπε- η κρίση για την πολιτική αξιοπιστία ανήκει τελικά στους πολίτες.

«Το τιμιόμετρο καλό είναι να το αφήσουμε στην άκρη και να αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει», ανέφερε, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της παρέμβασής του.