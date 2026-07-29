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Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο – Επιχειρούν 65 πυροσβέστες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο – Επιχειρούν 65 πυροσβέστες
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/7) σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Αττική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 21:40, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Επιχειρούν 65 πυροσβέστες

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 65 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενώ οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για το εάν απειλούνται γειτονικές εγκαταστάσεις, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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