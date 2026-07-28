DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;

Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, με την κυβέρνηση να διατηρεί την πρωτιά στις μετρήσεις, αλλά χωρίς να διαμορφώνονται ακόμη συνθήκες που να εξασφαλίζουν αυτοδυναμία. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για το πότε θα στηθούν οι επόμενες κάλπες παραμένει ανοιχτή. Εσείς τι πιστεύετε;

Οι πολιτικές εξελίξεις βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να προηγείται δημοσκοπικά, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα ανατρέψουν τους σημερινούς συσχετισμούς. Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών επανέρχεται όλο και συχνότερα στον δημόσιο διάλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ξεκαθαρίσει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας, ωστόσο αρκετά γαλάζια στελέχη έχουν ήδη μπει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον και στις τάξεις της Κεντροαριστεράς, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να αποκτά δυναμική, μη μπορώντας εντούτοις να εντυπωσιάσει δημοσκοπικά και να “απειλήσει” την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.

Η συζήτηση για τις κάλπες

Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πολλές φορές ότι στόχος της είναι η ολοκλήρωση της τετραετίας. Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν οι φωνές που εκτιμούν ότι μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα ή να δώσει νωρίτερα πολιτικές απαντήσεις στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Οι πολίτες έχουν τον λόγο

Στο DEBATER πιστεύουμε ότι η άποψη των πολιτών έχει αξία. Γι’ αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε στο νέο μας DEBATE και να απαντήσετε στο ερώτημα:

Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;

Ψηφίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🗳️ 1. Πρόωρες την άνοιξη

🗳️ 2. Το 2027, στο τέλος της τετραετίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🗳️ 3. Δεν έχω προτίμηση

🗳️ 4. Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ψήφος σας είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματα ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο.