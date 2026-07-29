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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λέσβο: Σταμάτησαν οι εναέριες ρίψεις στο Πλωμάρι – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Οι εναέριες επιχειρήσεις κατάσβεσης στο Πλωμάρι Λέσβου διακόπηκαν με τη δύση του ηλίου, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Φωτιά στη Λέσβο: Σταμάτησαν οι εναέριες ρίψεις στο Πλωμάρι – Τραυματίστηκε πυροσβέστης
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ /EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:43

Συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετά τη διακοπή των εναέριων ρίψεων λόγω της δύσης του ηλίου.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο Στο Νησί, τα εναέρια μέσα ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους, ενώ οι προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς συνεχίζονται από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τον έλεγχο των ενεργών μετώπων.

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Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε, όταν υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Πέμπτη (30/7) οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν την κατάστασή του, προκειμένου να αποφασιστεί αν το κάταγμα θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά ή με συντηρητική αγωγή.

Συνεχίζεται η επιχείρηση όλη τη νύχτα

Με την αποχώρηση των εναέριων μέσων, το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

Δείτε φωτογραφίες από τη μεγάλη φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο:

Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε ξερα χόρτα και απορρίματα κοντά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι της Λέσβου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ /EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε ξερα χόρτα και απορρίματα κοντά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι της Λέσβου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ /EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε ξερα χόρτα και απορρίματα κοντά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι της Λέσβου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ /EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε ξερα χόρτα και απορρίματα κοντά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι της Λέσβου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ /EUROKINISSI)
Φωτογραφία
Πυρκαγιά σε ξερα χόρτα και απορρίματα κοντά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι της Λέσβου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ /EUROKINISSI)

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