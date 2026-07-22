Φλωρίδης: “Στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, Σαμαρά ακούμε και Σαμαρά δεν βλέπουμε”

Σε επίτευξη αυτοδυναμίας ως βασικού στόχου της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027 αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ενώ έριξε και βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά και του φημολογούμενου κόμματος που ετοιμάζει.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε τα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας και το ενδεχόμενο να μη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωθυπουργία.

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«Ο κόσμος ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Κατά την εκτίμησή μου, είναι σαφές ότι η αυτοδυναμία είναι στόχος απολύτως επιδιώξιμος. Τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί και μέχρι τώρα κυβερνητική εναλλακτική δεν υπάρχει, όπως είναι αποτυπωμένοι οι συσχετισμοί. Τα πράγματα θα ακολουθήσουν τον συνταγματικό δρόμο, που είναι και ο σωστός. Τα πράγματα δείχνουν αδιαμφισβήτητη νίκη της ΝΔ και ο κόσμος ψηφίζει ενιαία».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΝΔ σε κυβέρνηση χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού σχολίασε: «Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε τον Μητσοτάκη, τώρα διακινούνται τέτοια σενάρια».

Αναφερόμενος στα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά: «Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε. Μέσα σε αυτό το σενάριο να βρούμε κάποιον να νικήσει ή να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, τώρα εμφανίζεται ο Σαμαράς. Τέτοιο κόμμα, να κάνω ζημιά σε κάποιον, δεν έχει υπάρξει στην ελληνική ιστορία. Μέχρι στιγμής, φουσκώνει ένα υποτιθέμενο κόμμα, με στρατηγικό στόχο να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη. Ποια θα είναι η προσφορά του, δεν ξέρω. Από την εμπειρία μου, εκτιμώ ότι το πιθανό κόμμα Σαμαρά πρέπει να συναντά δυσκολίες στην εύρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Συχνά, φουσκώνει κάτι πριν εμφανιστεί και προσγειώνεται στην πραγματικότητα, όταν εμφανιστεί».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν ξέρω τι και πώς θα εμφανιστεί».

Απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασιών εάν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε: «Αφού η ΝΔ έχει σαφή στόχο την αυτοδυναμία και μπορεί να επιτευχθεί, κάθε τέτοια συζήτηση είναι εκτός λογικής. Τον στόχο της αυτοδυναμίας θα τον πετύχει. Ο πρωθυπουργός λέει μια εκλογή και μόνο, για να πάρει την αυτοδυναμία και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος με εκλογές».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις εκλογές του 2023, επισημαίνοντας ότι τότε χρειάστηκε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση λόγω του εκλογικού νόμου, με αποτέλεσμα η ΝΔ να εξασφαλίσει τελικά άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Τότε, λόγω του εκλογικού νόμου, δεν μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση και η ΝΔ πήρε πανηγυρικά την αυτοδυναμία. Αν τα πράγματα δείχνουν πως πρέπει να πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης υπογράμμισε ότι «Η ΝΔ είναι μια ευρεία πολιτική και κοινωνική συμμαχία, υπό τον κ. Μητσοτάκη, στο κέντρο, κεντροδεξιά και τη δεξιά. Αυτό αποτυπώνεται και στο κυβερνητικό σχήμα».