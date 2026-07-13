Γεωργιάδης για Σαμαρά: “Αν δεν επιμένει για άλλο πρωθυπουργό και μπει στη Βουλή, θα συζητούσαμε μαζί του όπως με τα άλλα κόμματα”

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για την πιθανότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, είπε για τον Αντώνη Σαμαρά: «αν δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα ότι εφόσον ο λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα θα συζητάγαμε μαζί του. Αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει».

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Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απάντησε για το ενδεχόμενο συνεργασίας: «βεβαίως θα μπορούσαμε, αλλά ο Ανδρουλάκης πήγε στο συνέδριο και ψήφισε να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Αν ο λαός διατάξει να γίνουμε κυβέρνηση συνεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε».

Ωστόσο, για τον Κυριάκο Βελόπουλο ήταν κατηγορηματικά αρνητικός εξηγώντας ότι «ο λόγος είναι γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μια κυβέρνηση δεν είναι μόνο να σχηματίσει πλειοψηφία αλλά να μπορεί να κυβερνήσει. Με τον Βελόπουλο έχουμε ουσιαστικές διαφορές»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι «έκανε την πάπια (σ.σ. για τις καταγγελίες περί χρηματισμού) και είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια. Ο Τσίπρας δεν έχει ούτε μια φορά πει γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες, θα το κάνει τώρα;»

«Πολλά μπορεί να πει ο Τσίπρας αλλά όχι ότι είναι έντιμος» είπε ακόμα ο Άδωνις Γεωργιάδης.