Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: «Επιδιώκουμε τρίτη θητεία – Το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της χώρας»

Στην επιδίωξη μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στη γεωπολιτική θέση της χώρας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της συμμετοχής του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στην ελληνική ομογένεια τον κυβερνητικό απολογισμό των τελευταίων ετών, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά από το 2019 και αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή.

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Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές, οικονομικές και επενδυτικές επαφές, καθώς και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ευθέως στον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια κατάρριψης κάποιου πολιτικού ρεκόρ.

«Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”. Το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της χώρας», τόνισε.

Όπως υποστήριξε, η κυβερνητική προσπάθεια παραμένει ημιτελής και απαιτούνται περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ώστε η πρόοδος που –κατά τον ίδιο– έχει σημειωθεί να καταστεί μη αναστρέψιμη.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, παράλληλα, ότι όσο περισσότερο παραμένει μία κυβέρνηση στην εξουσία τόσο ισχυρότερη γίνεται σε μέρος της κοινωνίας η επιθυμία για αλλαγή.

«Πρέπει να εργαστούμε με τη διπλάσια εντατικότητα, ώστε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του», ανέφερε.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει και από το Σαν Φρανσίσκο ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία, συνδέοντας την εκλογική επιδίωξη με το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

«Η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019»

Κάνοντας απολογισμό της κυβερνητικής πορείας, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα εμφανίζει καλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών και αποτελεί πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας.

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«Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι αυτό το έργο παραμένει ημιτελές», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της ανεργίας, σημειώνοντας ότι από το 18% του 2019 έχει υποχωρήσει κάτω από το 8%, ενώ έκανε λόγο για τη δημιουργία σχεδόν 600.000 νέων θέσεων εργασίας.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους Έλληνες οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι πλέον αρκετοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής τους στην Ελλάδα.

Δημοσιονομική πειθαρχία και κόστος ζωής

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κρίση του κόστους ζωής, την οποία χαρακτήρισε παγκόσμιο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις του δυτικού κόσμου.

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Υπενθύμισε ότι στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης ύψους άνω των δύο δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη δημοσιονομική πειθαρχία.

«Είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει λίγο περισσότερα μπορεί να γίνει πιο δημοφιλής. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, η αξιοπιστία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές αποτελεί τη βάση της κυβερνητικής πολιτικής και δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο για πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη.

Το μήνυμα προς την Τουρκία

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στην άμυνα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε υπερήφανος για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία:

«Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και εποικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα γεγονότα του 2020 στον Έβρο, τα οποία χαρακτήρισε «υβριδική επίθεση», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προστάτευσε τα σύνορά της και συνέβαλε στην αλλαγή της ευρωπαϊκής προσέγγισης απέναντι στο μεταναστευτικό.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια και στον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου.

Όπως είπε, η Ελλάδα από χώρα που κάλυπτε αποκλειστικά τις εγχώριες ανάγκες της έχει μετατραπεί σε κόμβο διοχέτευσης φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι την άνοιξη του 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας για την αναζήτηση φυσικού αερίου.

«Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος», υπογράμμισε.

Το κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους ομογενείς να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές από τον τόπο διαμονής τους.

Όπως ανέφερε, οι Έλληνες του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν είτε σε προξενική αρχή είτε επιστολικά.

«Μας ενδιαφέρουν οι θέσεις σας, η άποψή σας», είπε, επισημαίνοντας ότι οι απόδημοι μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα από γεωγραφική απόσταση, αλλά όχι από συναισθηματική.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την ελληνοαμερικανική κοινότητα για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και εξέφρασε την ευχή να βρεθεί ξανά μαζί της την επόμενη χρονιά.