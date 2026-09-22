Μητσοτάκης από Σαν Φρανσίσκο: «Θα διεκδικήσω τρίτη θητεία» – Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, συνδέοντας την επόμενη εκλογική αναμέτρηση με το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία που, κατά την εκτίμησή του, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά και στους στόχους που θέτει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια.

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Η αναφορά στο 2030 έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της κυβερνητικής «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας» με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

«Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της πολιτικής κατεύθυνσης που έχει ακολουθήσει η κυβέρνησή του.

Όπως υποστήριξε, στην πολιτική «δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός», επισημαίνοντας ότι μία επόμενη κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στο 2030, χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, παρουσιάζοντας τον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ως ορόσημο για το κυβερνητικό σχέδιο.

Η κυβέρνηση έχει ήδη παρουσιάσει στη ΔΕΘ σειρά παρεμβάσεων και στόχων για τα επόμενα χρόνια, με το DEBATER να έχει καταγράψει αναλυτικά τα μέτρα και τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μήνυμα στους Έλληνες του εξωτερικού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, τους οποίους κάλεσε να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, υπογραμμίζοντας τη σημασία διατήρησης του δεσμού της ελληνικής διασποράς με τη χώρα.

«Κάθε εκλογή αφορά το μέλλον», ανέφερε, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την εκδήλωση.

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«Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στην ελληνική οικονομία, παρουσιάζοντας τη δική του αποτίμηση για την πορεία της.

Όπως υποστήριξε, «η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», ενώ έκανε αναφορά στις επιδόσεις της οικονομίας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στο κόστος δανεισμού της χώρας.

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Παράλληλα, έθεσε ως στόχο να μη μεταφερθεί στις επόμενες γενιές το σημερινό βάρος του δημόσιου χρέους.

Κάλεσμα για επιστροφή και εργασία στην Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες που, κατά την κυβέρνηση, υπάρχουν πλέον για όσους θέλουν να επιστρέψουν ή να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

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Στάθηκε ιδιαίτερα στην εξ αποστάσεως εργασία, επισημαίνοντας ότι οι νέες μορφές απασχόλησης επιτρέπουν σε εργαζομένους να ζουν στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να εργάζονται για επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Το μήνυμα εντάσσεται στην ευρύτερη κυβερνητική προσπάθεια προσέλκυσης εργαζομένων, επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο της επίσκεψης

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έγινε στο πλαίσιο ενός διημέρου με έντονο τεχνολογικό και επενδυτικό χαρακτήρα.

Όπως είχε γράψει το DEBATER για το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο, η επίσκεψη περιλαμβάνει επαφές με κορυφαίες εταιρείες και στελέχη της Silicon Valley.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι δυνατότητες για επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα, ενώ στο πρόγραμμα της Καλιφόρνιας περιλαμβάνονται επαφές με τον τεχνολογικό και επενδυτικό κόσμο.

Την Τρίτη το πρόγραμμα του πρωθυπουργού συνεχίζεται με συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie και παρουσία στο Πανεπιστήμιο Stanford, όπου είναι προγραμματισμένη εκδήλωση του Hoover Institution.