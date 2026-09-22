Χάκερ υποστηρίζουν ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των συστημάτων του FBI προκαλεί ο ισχυρισμός της ομάδας χάκερ ShinyHunters ότι κατάφερε να διεισδύσει στα δίκτυα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας και να υποκλέψει δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων της.

Η ομάδα γνωστοποίησε τον ισχυρισμό της την Τρίτη (22/9), χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο σύστημα ή ποια βάση δεδομένων υποστηρίζουν οι χάκερ ότι παραβίασαν, ούτε το ακριβές περιεχόμενο των πληροφοριών που φέρονται να απέσπασαν.

Καμία επιβεβαίωση από το FBI

Το FBI δεν ανταποκρίθηκε σε επανειλημμένα αιτήματα του πρακτορείου Reuters για σχόλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς της ShinyHunters.

Ως εκ τούτου, η φερόμενη κυβερνοεπίθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την ομοσπονδιακή υπηρεσία ή από ανεξάρτητους ερευνητές κυβερνοασφάλειας.

Δεν έχει επίσης παρουσιαστεί δημόσια υλικό που να επιτρέπει την εξακρίβωση της γνησιότητας ή της έκτασης των δεδομένων που η ομάδα υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή της.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι εγκληματικές ομάδες συχνά προβάλλουν τους ισχυρισμούς τους πριν δημοσιοποιήσουν δείγματα των δεδομένων ή προτού προχωρήσουν σε απόπειρα εκβιασμού του οργανισμού που δηλώνουν ότι παραβίασαν.

Άγνωστο τι είδους δεδομένα φέρεται να εκλάπησαν

Οι ShinyHunters αναφέρθηκαν γενικά σε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI, χωρίς να διευκρινίσουν αν πρόκειται για στοιχεία ταυτοποίησης, υπηρεσιακές πληροφορίες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή άλλες κατηγορίες αρχείων.

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Παραμένει επίσης άγνωστο εάν η φερόμενη πρόσβαση αφορούσε εσωτερικά συστήματα της υπηρεσίας ή κάποια εξωτερική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση προσωπικού και άλλων λειτουργιών.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση ή ανεξάρτητη τεχνική επιβεβαίωση, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν σημειώθηκε πραγματική παραβίαση, ποια ήταν η έκτασή της και αν επηρεάστηκαν επιχειρησιακά ή διαβαθμισμένα δεδομένα.

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Ποιοι είναι οι ShinyHunters

Οι ShinyHunters είναι ένα από τα πλέον γνωστά ονόματα στον χώρο του κυβερνοεγκλήματος και έχουν συνδεθεί με εκστρατείες κλοπής δεδομένων και ψηφιακών εκβιασμών.

Η ονομασία δεν περιγράφει απαραίτητα μία σταθερή ομάδα με συγκεκριμένη δομή και αμετάβλητη σύνθεση. Ειδικοί έχουν επισημάνει ότι τέτοιες επωνυμίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από διαφορετικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενα δίκτυα στο ψηφιακό έγκλημα.

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Η ομάδα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων και για τη δημόσια σύγκρουσή της με τη συμμορία κυβερνοεγκληματιών Cl0p. Οι ShinyHunters υποστήριξαν ότι κατέλαβαν τον ιστότοπο της αντίπαλης ομάδας στο dark web, εκμεταλλευόμενοι αδυναμία στο λογισμικό της.

Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο

Εάν επιβεβαιωθεί η πρόσβαση σε συστήματα του FBI, θα πρόκειται για περιστατικό ιδιαίτερης σοβαρότητας, εξαιτίας του ρόλου της υπηρεσίας στην εσωτερική ασφάλεια, στις ομοσπονδιακές έρευνες και στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος.

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Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχουν πληροφορίες για διαρροή επιχειρησιακών φακέλων, στοιχείων ερευνών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Ο ισχυρισμός αφορά μόνο δεδομένα εργαζομένων, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών και θεσμικών οργανισμών αποτελούν διαρκώς αυξανόμενη απειλή. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβεβαιώσει κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα Europa, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απώλειας δεδομένων.

Αντίστοιχα, οι ευρωπαϊκές Αρχές είχαν ζητήσει αυξημένη επαγρύπνηση μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο.

Η υπόθεση του FBI βρίσκεται πλέον υπό στενή παρακολούθηση, με την επίσημη αντίδραση της υπηρεσίας και την πιθανή εμφάνιση αποδεικτικού υλικού να θεωρούνται καθοριστικές για την αξιολόγηση του ισχυρισμού.