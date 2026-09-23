Θεοδωρικάκος: «Δεν είναι 250 με 300 ευρώ το μέσο ενοίκιο – Οι στατιστικές δεν καταγράφουν σωστά το κόστος στέγασης»

Στη μεγάλη απόκλιση που, όπως υποστήριξε, παρατηρείται ανάμεσα στα επισήμως καταγεγραμμένα και στα πραγματικά ενοίκια αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εγκαινιάζοντας το νέο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι το κόστος στέγασης έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες οικονομικής πίεσης για τα νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία.

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«Το 35-40% ζουν στο νοίκι και είναι εκείνοι που δοκιμάζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον από την αύξηση του κόστους ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα εγκαίνια παρέστησαν, επίσης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής, η πρόεδρος του ΕΚΚΕ Βασιλική Γεωργιάδου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου.

«Δεν είναι το μέσο ενοίκιο 250 με 300 ευρώ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα στη στεγαστική επιβάρυνση που αντιμετωπίζει σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι η ιδιοκατοίκηση έχει περιοριστεί αισθητά.

Όπως ανέφερε, η πραγματική αύξηση του κόστους στέγασης δεν αποτυπώνεται επαρκώς στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

«Αυτό που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια είναι το κόστος της στέγασης, το οποίο δεν καταγράφεται σωστά από τις στατιστικές, διότι υπάρχει τεράστια απόκλιση από τα πραγματικά νοίκια. Δεν είναι το μέσο ενοίκιο 250 με 300 ευρώ, όπως καταγράφεται επισήμως», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεταβολές που σημειώνονται στις αγορές επηρεάζουν και τη μορφή των κοινωνικών ανισοτήτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συστηματική μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.

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Νέο κτίριο 2.600 τετραγωνικών μέτρων για το ΕΚΚΕ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών αποκτά για πρώτη φορά το δικό του κτίριο, έπειτα από 67 χρόνια λειτουργίας.

Πρόκειται για έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο περίπου 2.600 τετραγωνικών μέτρων, στον οποίο θα στεγάζονται οι ερευνητικές και διοικητικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη και οι υπόλοιπες δραστηριότητες του Κέντρου.

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Οι νέες εγκαταστάσεις διαθέτουν, επίσης, σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων για τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, συνεδρίων και παρουσιάσεων.

Η επένδυση ξεπέρασε τα 6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη στήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης.

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«Είμαι βέβαιος ότι θα δώσει πολύ καλύτερες δυνατότητες στη λειτουργία του ΕΚΚΕ και στη δουλειά όλων των ερευνητών», σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο ρόλος της κοινωνικής έρευνας

Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε την κοινωνική έρευνα κρίσιμο εργαλείο για την κατανόηση των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στην οικονομία και στην κοινωνία.

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Όπως ανέφερε, η επιστημονική έρευνα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πολιτών, των επιπτώσεων των οικονομικών και γεωστρατηγικών μεταβολών, καθώς και των διαφορετικών μορφών που λαμβάνουν οι κοινωνικές ανισότητες.

Το ΕΚΚΕ αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας με αποκλειστικό αντικείμενο τις κοινωνικές επιστήμες και συμμετέχει ως Εθνική Αρχή στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα.

Παράλληλα, εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και διαθέτει πολυετή δραστηριότητα σε τομείς όπως:

η κοινωνική πολιτική,

η δημογραφία,

η αγορά εργασίας,

η πολιτική κοινωνιολογία,

η δημόσια πολιτική.

Στις ερευνητικές υποδομές του περιλαμβάνονται το Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων, το Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων και ο Κοινωνικός Άτλας της Αθήνας.

«Η αξία της επένδυσης βρίσκεται στις έρευνες που θα γίνουν»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η σημασία του έργου δεν περιορίζεται στο νέο κτίριο και στον σύγχρονο εξοπλισμό του.

«Βρίσκεται στις νέες έρευνες που θα γίνουν, στα δεδομένα που θα συλλέξουν και θα αξιοποιήσουν οι ερευνητές σας, στις νέες συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς, πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που δημιουργούνται για τους νέους ερευνητές, ώστε να εξελιχθούν επιστημονικά και να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Έργα άνω των 300 εκατ. ευρώ για ερευνητικές υποδομές

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συνολικού ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη δέσμευση του υπουργείου Ανάπτυξης να καλύψει τον συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για την έρευνα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

«Η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας δεν είναι λόγια, είναι πράξεις», τόνισε.

Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί βασικό μέρος του παραγωγικού σχεδιασμού του υπουργείου Ανάπτυξης. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στην ανάγκη σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή, όπως κατά την παρουσίαση της επένδυσης της ELPEN στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας της χώρας.

Παραγωγικός μετασχηματισμός και βιομηχανία

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας, ώστε να γίνει περισσότερο παραγωγική και ανταγωνιστική μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της βιομηχανίας, την οποία χαρακτήρισε κλάδο που μπορεί να προσφέρει υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερους μισθούς στους νέους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμοσμένη έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να συνδέονται με το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίστοιχη κατεύθυνση είχε περιγράψει παρουσιάζοντας τις πολιτικές για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των παραγωγικών επενδύσεων.

Καλαφάτης: «Η κοινωνική έρευνα είναι εθνικό εργαλείο»

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και δίκαιη Ελλάδα.

Χαρακτήρισε την κοινωνική έρευνα «απαραίτητο εθνικό εργαλείο και πυξίδα της κοινωνίας», επισημαίνοντας ότι προκλήσεις όπως η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, οι ανισότητες και το δημογραφικό έχουν βαθιά κοινωνική διάσταση.

Όπως τόνισε, η συστηματική χαρτογράφηση των κοινωνικών μετασχηματισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών.

«Μέσω του ΕΚΚΕ, η επιστημονική γνώση οφείλει να επιστρέφει ως χειροπιαστό όφελος στην καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.