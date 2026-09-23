Wall Street: Πτώση στους βασικούς δείκτες μετά το άλμα του πετρελαίου – Στο επίκεντρο το Ιράν

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά σχεδόν 4% ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε μετά την ομιλία του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

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Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί και υποστήριξε ότι το Ιράν αποτελεί «θύμα τρομοκρατίας», επαναφέροντας στο προσκήνιο την ένταση στις σχέσεις της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Wall Street εμφανίζει έντονη μεταβλητότητα, με τις τιμές της ενέργειας και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να αποτελούν βασικούς παράγοντες για την πορεία των αγορών. Σε προηγούμενη συνεδρίαση, οι επενδυτές είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τρεις βασικούς φόβους που οδήγησαν σε απώλειες τους Dow Jones, Nasdaq και S&P 500.

Πτώση 352 μονάδων για τον Dow Jones

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 352,10 μονάδων ή 0,68%, στις 51.511,59 μονάδες.

Οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε μετοχές, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου επανέφερε τις ανησυχίες για ενδεχόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής, των μεταφορών και των τιμών καταναλωτή.

Η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν και τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ παράλληλα είχε προχωρήσει σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

Οι τεχνολογικές μετοχές στο επίκεντρο των πιέσεων

Ισχυρότερες απώλειες κατέγραψε ο Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας.

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Ο δείκτης υποχώρησε κατά 308,24 μονάδες ή 1,13% και έκλεισε στις 26.936,03 μονάδες.

Οι τίτλοι του τεχνολογικού κλάδου εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία στις μεταβολές των αποδόσεων των ομολόγων και στις προσδοκίες για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

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Η αύξηση των ενεργειακών τιμών μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς ενδέχεται να ενισχύσει εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στις 7.706 μονάδες ο S&P 500

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ο οποίος θεωρείται αντιπροσωπευτικός της γενικής τάσης της αμερικανικής αγοράς, σημείωσε πτώση 58,61 μονάδων ή 0,75%.

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Ο δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 7.706,03 μονάδες, με τις απώλειες να εκτείνονται σε μεγάλο μέρος του ταμπλό.

Το αρνητικό κλείσιμο των τριών βασικών δεικτών αποτύπωσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον συνδυασμό γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ακριβότερης ενέργειας και φόβων για τον πληθωρισμό.

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Άνοδος σχεδόν 4% στις τιμές του πετρελαίου

Καθοριστικός παράγοντας για την πτώση της Wall Street ήταν η άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά σχεδόν 4%.

Η αγορά ενέργειας αντέδρασε στις δηλώσεις του Μασούντ Πεζεσκιάν και στις μειωμένες προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, καθώς ενδεχόμενη διαταραχή της προσφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές.

Ο πρόεδρος του Ιράν έχει παρουσιάσει στο παρελθόν τους όρους της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ζητώντας διεθνείς εγγυήσεις, αναγνώριση των ιρανικών θέσεων και αποζημιώσεις.

Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ΟΗΕ

Το ενδιαφέρον της Wall Street παραμένει στραμμένο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στις επαφές που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το εάν μπορεί να ανοίξει νέος κύκλος διπλωματικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ή εάν οι σχέσεις των δύο χωρών θα οδηγηθούν σε νέα κλιμάκωση.

Η πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προσδοκίες για τα αμερικανικά επιτόκια αναμένεται να συνεχίσουν να καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της Wall Street.