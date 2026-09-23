Υπόθεση Μαζωνάκη: Η σύμβαση που επιβεβαιώνει την έρευνα του DEBATER για τη σχέση υπνοθεραπευτή και γιατρών

Πλήρη επιβεβαίωση του βασικού πυρήνα της έρευνας του DEBATER για την οργανωμένη επαγγελματική και οικονομική σχέση του υπνοθεραπευτή με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς αποτελεί η σύμβαση συνεργασίας που ήρθε στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το επίσημο έγγραφο καταγράφει μια σχέση πολύ ευρύτερη από μια απλή γνωριμία, μια περιστασιακή συνεργασία ή την άτυπη ανταλλαγή πελατών.

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Πρόκειται για «σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας», στην οποία συμμετείχαν οι δύο γιατροί και ο υπνοθεραπευτής με την ιδιότητα του «συνεργάτη–συμβούλου».

Η σύμβαση προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση χώρου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του υπνοθεραπευτή και συγκεκριμένο οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο φέρεται να ανερχόταν σε 40 ευρώ ανά πρόσωπο.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν όσα είχε αποκαλύψει το DEBATER μέσα από δική του έρευνα, δημοσιεύοντας ντοκουμέντα για επί πληρωμή σεμινάριο υπνοθεραπείας μέσα στο «ολιστικό ιατρείο» των δύο γιατρών.

Τι αποκαλύπτει η σύμβαση

Η σύμβαση περιγράφεται ως έγγραφο τεσσάρων σελίδων και οκτώ άρθρων, το οποίο ρύθμιζε τη συνεργασία μεταξύ των τριών προσώπων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο γιατροί παρείχαν στον υπνοθεραπευτή χώρο για την επαγγελματική του δραστηριότητα, ενώ στη συμφωνία προβλεπόταν συγκεκριμένη αμοιβή ανά πελάτη.

Η οικονομική πρόβλεψη των 40 ευρώ ανά πρόσωπο αποδεικνύει ότι η σχέση δεν ήταν μόνο επαγγελματική σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά περιλάμβανε και συγκεκριμένο μηχανισμό οικονομικής συναλλαγής.

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Κατά την πλευρά του υπνοθεραπευτή, η σύμβαση είχε κατατεθεί στην Εφορία, γεγονός που αποδίδει στη συνεργασία επίσημο και οργανωμένο χαρακτήρα.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει πρώτο την οικονομική διάσταση

Πριν από τη δημοσιοποίηση της σύμβασης, το DEBATER είχε εντοπίσει και παρουσιάσει στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο υπνοθεραπευτής δεν περιοριζόταν στην παραπομπή πελατών προς το ιατρείο.

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Συγκεκριμένα, η έρευνα του DEBATER αποκάλυψε ότι είχε οργανωθεί τριήμερο επί πληρωμή σεμινάριο υπνοθεραπείας, στον χώρο που παρουσιαζόταν δημόσια ως το «νέο ολιστικό ιατρείο» των δύο γιατρών.

Το πρόγραμμα είχε κόστος συμμετοχής 350 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές μέσω IRIS.

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Στη δημόσια πρόσκληση υπήρχαν, παράλληλα, αναφορές σε μια «Ακαδημία», χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια η νομική μορφή, η έδρα και το ακριβές θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.

Τα ευρήματα αυτά είχαν οδηγήσει το DEBATER στο συμπέρασμα ότι υπήρχε οργανωμένη επαγγελματική δραστηριότητα με ξεκάθαρη οικονομική διάσταση.

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Η σύμβαση που δημοσιοποιήθηκε έρχεται πλέον να επιβεβαιώσει με επίσημο έγγραφο αυτόν ακριβώς τον βασικό άξονα της έρευνάς μας.

Δεν επρόκειτο απλώς για παραπομπές πελατών

Η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα για τη σχέση των τριών προσώπων.

Μέχρι την αποκάλυψη των σχετικών ντοκουμέντων, η συνεργασία παρουσιαζόταν κυρίως ως σχέση παραπομπών ή ως προσωπική γνωριμία του υπνοθεραπευτή με την κατηγορούμενη γιατρό.

Ωστόσο, η σύμβαση, η οικονομική πρόβλεψη ανά πελάτη, η παραχώρηση επαγγελματικού χώρου και η διοργάνωση σεμιναρίου στις εγκαταστάσεις του «ολιστικού ιατρείου» συνθέτουν μια πολύ πιο στενή και οργανωμένη συνεργασία.

Αυτό ακριβώς είχε αναδείξει η έρευνα του DEBATER, πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί το επίσημο συμφωνητικό.

Τι παραμένει αποκλειστικό εύρημα του DEBATER

Η σύμβαση επιβεβαιώνει την ύπαρξη της επαγγελματικής συνεργασίας και του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος.

Δεν επιβεβαιώνει, όμως, από μόνη της όλα τα επιμέρους στοιχεία που είχε αποκαλύψει το DEBATER.

Παραμένουν ξεχωριστά ευρήματα της έρευνάς μας:

Η διοργάνωση του τριήμερου σεμιναρίου μέσα στο «ολιστικό ιατρείο»

Το κόστος συμμετοχής των 350 ευρώ

Η ηλεκτρονική φόρμα συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η πρόβλεψη πληρωμών μέσω IRIS

Η αναφορά στην άγνωστη «Ακαδημία»

Το ακριβές πρόγραμμα και το περιεχόμενο των μαθημάτων

Τα ντοκουμέντα αυτά διευρύνουν σημαντικά την εικόνα που αποτυπώνεται στη σύμβαση και δημιουργούν πρόσθετα ερωτήματα για το εύρος και τον τρόπο λειτουργίας της συνεργασίας.

Η συνεργασία στο επίκεντρο της υπόθεσης Μαζωνάκη

Η επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με τους δύο γιατρούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου που φέρεται να είχε στην επαφή του Γιώργου Μαζωνάκη με το ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο υπνοθεραπευτής είχε προτείνει στον τραγουδιστή να «καθαρίσει» πρώτα τον οργανισμό του, πριν προχωρήσουν στις μεταξύ τους συνεδρίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε αρχικά ενστάσεις για την πλασμαφαίρεση, με τα μηνύματα μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού να δείχνουν προσπάθεια να πειστεί να προχωρήσει στη διαδικασία.

Το DEBATER παρουσίασε αναλυτικά τα SMS που αντάλλαξαν η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής τις κρίσιμες ώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι φράσεις «δεν είναι καλά» και «σε πήρα στον λαιμό μου».

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Η επίσημη επιβεβαίωση της συνεργασίας δημιουργεί νέα ερωτήματα που θα πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες Αρχές:

Ποιο ήταν το πραγματικό εύρος της συνεργασίας των τριών προσώπων;

Πόσοι πελάτες ή ασθενείς παραπέμφθηκαν μέσω του υπνοθεραπευτή;

Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονταν στη συμφωνία;

Πώς καταγράφονταν οι αμοιβές των 40 ευρώ ανά πρόσωπο;

Ποιος εισέπραττε τα χρήματα από τα σεμινάρια;

Ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος της αποκαλούμενης «Ακαδημίας»;

Πώς γινόταν η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων;

Ποια ήταν η σχέση μεταξύ των σεμιναρίων υπνοθεραπείας και των υπηρεσιών που παρέχονταν στο «ολιστικό ιατρείο»;

Η σύμβαση δίνει πλέον επίσημη υπόσταση σε μια σχέση που το DEBATER είχε ήδη τεκμηριώσει μέσα από δημόσια διαθέσιμα έγγραφα, φόρμες, προσκλήσεις και οικονομικά στοιχεία.

Η έρευνα συνεχίζεται, όπως και η προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου στην αλυσίδα των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όλες οι εξελίξεις συγκεντρώνονται στο tag του DEBATER για τον Γιώργο Μαζωνάκη.