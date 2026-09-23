Θάνατος Μαζωνάκη: Προποφόλη ή μιδαζολάμη πριν από την πλασμαφαίρεση; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Νέα κρίσιμα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζουν οι Αρχές, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον και στο ενδεχόμενο χορήγησης φαρμακευτικής ουσίας για «μέθη» πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει η προποφόλη και η μιδαζολάμη, δύο ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόκληση καταστολής. Οι πληροφορίες για πιθανή χορήγηση μίας από αυτές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένεται να δώσουν τις οριστικές απαντήσεις.

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Παράλληλα, οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο μέχρι την κατάρρευσή του, την προσπάθεια ανάνηψης και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι τελευταίες εξελίξεις προστίθενται στα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα μηνύματα της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, στα οποία γινόταν αναφορά στην κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο.

Προποφόλη ή μιδαζολάμη – Τι αναμένεται να δείξουν οι εξετάσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, υπάρχει το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή είτε προποφόλη είτε μιδαζολάμη, προκειμένου να επιτευχθεί φαρμακευτική καταστολή.

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, ενώ η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για καταστολή πριν από ιατρικές πράξεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν πράγματι χορηγήθηκε κάποια από τις δύο ουσίες, ποια ήταν αυτή, σε ποια δόση και από ποιο πρόσωπο.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας και για την αποσαφήνιση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες κατέρρευσε ο τραγουδιστής.

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Τα ερωτήματα για την πιθανή «μέθη»

Οι Αρχές διερευνούν εάν η κατάσταση στην οποία φέρεται να βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την παραμονή του στο ιατρείο συνδεόταν με φαρμακευτική καταστολή.

Υπάλληλοι του χώρου έχουν περιγράψει τον τραγουδιστή ως αποπροσανατολισμένο ή σε υπερδιέγερση, ενώ η γιατρός φέρεται να είχε κάνει αναφορά σε παράξενο βήχα και αδυναμία του να παραμείνει ακίνητος.

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Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν, εξαιτίας αυτής της εικόνας, αποφασίστηκε να χορηγηθεί κάποια ουσία για να χαλαρώσει πριν από την πλασμαφαίρεση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η χορήγηση φαρμάκου καταστολής, θα εξεταστεί ποιος έλαβε τη σχετική απόφαση, εάν υπήρχε η αναγκαία ιατρική ειδικότητα και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις παρακολούθησης του ασθενούς.

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Στις 13:55 φέρεται να έφτασε στην Καρνεάδου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να κατέθεσε ότι τον άφησε έξω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου περίπου στις 13:55.

Η ώρα αυτή φέρεται να επιβεβαιώνεται από καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, έρχεται όμως σε αντίθεση με αρχικούς ισχυρισμούς για πολύ μεταγενέστερη άφιξη του τραγουδιστή.

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Η ακριβής ώρα κατά την οποία μπήκε στο ιατρείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί την αφετηρία για την ανασύνθεση ολόκληρου του χρονολογίου.

Η λειτουργία του μηχανήματος για 42 λεπτά

Από τον τεχνικό έλεγχο στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να προέκυψε ότι τέθηκε σε λειτουργία περίπου στις 14:14 και κατέγραψε συνολικό χρόνο λειτουργίας 42 λεπτών για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Το στοιχείο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς εξετάζεται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των γιατρών και των εργαζομένων για το εάν και για πόσο υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη διαδικασία.

Οι Αρχές αναζητούν επίσης απαντήσεις για το πότε ακριβώς άρχισε να επιδεινώνεται η κατάστασή του, πότε διαπιστώθηκε πτώση του οξυγόνου και σε ποια χρονική στιγμή ξεκίνησε η προσπάθεια ανάνηψης.

Τα μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα μηνύματα που αντάλλαξε η γιατρός με τον υπνοθεραπευτή, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο.

Από τον διάλογο φαίνεται ότι ο τραγουδιστής είχε εκφράσει αρχικά επιφυλάξεις για την πλασμαφαίρεση, ενώ στη συνέχεια ο υπνοθεραπευτής ενημερωνόταν για την κατάσταση και την εξέλιξη της διαδικασίας.

Μεταξύ των μηνυμάτων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται οι φράσεις «δεν είναι καλά» και «σε πήρα στον λαιμό μου», οι οποίες εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ώρες αποστολής τους και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά το σύνολο των μηνυμάτων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και η κατάθεση της γραμματέως

Η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου έχει καταθέσει ότι λίγο μετά τις 16:00 κάλεσε το ΕΚΑΒ από το σταθερό τηλέφωνο του χώρου.

Κατά την ίδια εκδοχή, το ασθενοφόρο έφτασε περίπου πέντε λεπτά αργότερα και οι διασώστες παρέλαβαν τον τραγουδιστή για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η κατάθεσή της θεωρείται σημαντική για την αποσαφήνιση των χρόνων και των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο. Η μάρτυρας κλήθηκε εκ νέου από τον ανακριτή, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Όπως είχε γράψει το DEBATER για την κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου της Καρνεάδου, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο 58χρονος γιατρός εξέταζε άλλον ασθενή κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Το κρίσιμο διάστημα μέχρι το νοσοκομείο

Οι Αρχές εξετάζουν ποιες ακριβώς ενέργειες έγιναν μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη και μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, η χρήση του διαθέσιμου ιατρικού εξοπλισμού, η φαρμακευτική αγωγή που χορηγήθηκε και ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια.

Παράλληλα, ερευνάται η αναφορά για χορήγηση μικρότερης από την προβλεπόμενη δόσης αδρεναλίνης κατά την προσπάθεια ανάνηψης, καθώς και όσα φέρεται να συνέβησαν παρουσία των διασωστών.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς τελικά να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Οι τοξικολογικές θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της έρευνας.

Θα δείξουν εάν στον οργανισμό του τραγουδιστή υπήρχε προποφόλη, μιδαζολάμη ή άλλη φαρμακευτική ουσία και θα επιτρέψουν στους ειδικούς να εξετάσουν πιθανή σύνδεσή της με την επιδείνωση της υγείας του.

Η παρουσία μιας ουσίας, πάντως, δεν αρκεί από μόνη της για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Θα πρέπει να αξιολογηθούν η συγκέντρωσή της, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης, η κατάσταση του οργανισμού και οι υπόλοιπες ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν.

Όλες οι εξελίξεις και τα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης συγκεντρώνονται στο tag του DEBATER για τον Γιώργο Μαζωνάκη.