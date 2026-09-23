Μαρούσι: 22χρονος kickboxer επιτέθηκε σε δύο γυναίκες μέσα σε 90 λεπτά – Άρπαξε το ένα ΙΧ

Στη σύλληψη ενός 22χρονου, ο οποίος φέρεται να ασχολείται με το kickboxing, προχώρησε η Αστυνομία για δύο βίαιες επιθέσεις σε βάρος γυναικών στο Μαρούσι, οι οποίες σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 90 λεπτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο νεαρός φέρεται να έβγαλε με τη βία τις δύο γυναίκες από τα αυτοκίνητά τους, τραυματίζοντάς τες, ενώ στη δεύτερη περίπτωση άρπαξε το όχημα του θύματος και εξαφανίστηκε.

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Καθοριστική για τον εντοπισμό του ήταν η κίνηση του πατέρα του, ο οποίος επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. και ενημέρωσε τις Αρχές για τις ενέργειες του γιου του.

Ο 22χρονος συνελήφθη, αναγνωρίστηκε από τις δύο γυναίκες και οδηγήθηκε στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Η πρώτη επίθεση στη λεωφόρο Κηφισίας

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 της 15ης Σεπτεμβρίου, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Μία γυναίκα είχε μόλις ολοκληρώσει την εργασία της και κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό της, όταν ο 22χρονος φέρεται να την πλησίασε και να της επιτέθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός την έβγαλε με τη βία από το όχημά της και την πέταξε στο έδαφος.

Από την πτώση η γυναίκα χτύπησε το κεφάλι της σε μαρμάρινη επιφάνεια, ενώ ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Η δεύτερη επίθεση μιάμιση ώρα αργότερα

Περίπου 90 λεπτά αργότερα, στις 19:20, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε δεύτερη γυναίκα στην οδό Σταματίου Σωτηράκη, επίσης στο Μαρούσι.

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Ο νεαρός μπήκε μπροστά από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 55χρονη, αναγκάζοντάς την να σταματήσει.

Στη συνέχεια φέρεται να άνοιξε την πόρτα του οδηγού, να άρπαξε τη γυναίκα και να την πέταξε στον δρόμο, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

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Αμέσως μετά μπήκε στο αυτοκίνητό της και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

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Ο πατέρας του ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το επόμενο πρωί, όταν ο πατέρας του 22χρονου επικοινώνησε με την Αστυνομία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο γιος του είχε επιτεθεί σε γυναίκα και είχε αρπάξει το αυτοκίνητό της, δίνοντας στις Αρχές κρίσιμες πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιστατικών.

Οι αστυνομικοί συνέδεσαν τις δύο επιθέσεις και ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού.

Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Αναγνωρίστηκε από τα δύο θύματα

Οι δύο γυναίκες φέρονται να αναγνώρισαν τον 22χρονο ως το πρόσωπο που τους επιτέθηκε.

Μετά τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες, ο νεαρός προφυλακίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες των δύο περιστατικών και το κίνητρο των επιθέσεων, οι οποίες φέρεται να σημειώθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί διαπληκτισμός με τα θύματα.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά βίαιων περιστατικών σε βάρος γυναικών οδηγών. Σε αντίστοιχη περίπτωση στο Ίλιον, μία γυναίκα είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από 30χρονο έπειτα από διαφωνία για την παραχώρηση προτεραιότητας.

Το DEBATER είχε επίσης αποκαλύψει μαρτυρία για τον άγριο ξυλοδαρμό γυναίκας οδηγού στη λεωφόρο Ποσειδώνος.