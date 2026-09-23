Επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για τους «καβαλημένους» υπουργούς – Τι απαντούν Γεωργιάδης και Βορίδης

Στις αιχμές της για υπουργούς της κυβέρνησης που εμφανίζουν αλαζονική συμπεριφορά επέμεινε η Ντόρα Μπακογιάννη, προκαλώντας δημόσιες απαντήσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορίδη, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν έχουν διαπιστώσει αντίστοιχα φαινόμενα.

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας επανήλθε μία ημέρα μετά τη δήλωσή της ότι ορισμένοι υπουργοί πρέπει να «ξεκαβαλικέψουν», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά για «καβαλημένα καλάμια».

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Υποστήριξε, παράλληλα, ότι τέτοιες συμπεριφορές αδικούν τη συνολική προσπάθεια και τα αποτελέσματα της κυβέρνησης.

Μπακογιάννη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάω για καβαλημένα καλάμια»

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ, η Ντόρα Μπακογιάννη επέμεινε στην κριτική της προς κυβερνητικά στελέχη, χωρίς να τα κατονομάσει.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάω για “καβαλημένα καλάμια”. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», ανέφερε.

Η βουλευτής της ΝΔ διευκρίνισε ότι αναγνωρίζει το έργο που παράγει η κυβέρνηση, εκτίμησε όμως ότι η εικόνα της επιβαρύνεται από μεμονωμένες αλαζονικές συμπεριφορές.

«Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και υπάρχουν αποτελέσματα. Πολλές φορές, όμως, η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς, τα οποία αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται», σημείωσε.

«Ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης θέλει να τον ακούσουμε»

Η Ντόρα Μπακογιάννη συνέδεσε την κριτική της με τη σχέση της κυβέρνησης και των στελεχών της ΝΔ με την εκλογική βάση του κόμματος.

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Όπως ανέφερε, οι πολίτες δεν περιμένουν μόνο την επίλυση των προβλημάτων τους, αλλά θέλουν να αισθάνονται ότι τα κυβερνητικά στελέχη τούς ακούν και ενδιαφέρονται ουσιαστικά για όσα τους απασχολούν.

«Ο στενοχωρημένος νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει, πρώτον, ότι τον νοιαζόμαστε και, δεύτερον, ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε», τόνισε.

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Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με την Ντόρα Μπακογιάννη να έχει δηλώσει ότι το κόμμα θα δώσει τη μάχη της αυτοδυναμίας και της πολιτικής σταθερότητας.

Η αρχική αιχμή για τους υπουργούς του Μητσοτάκη

Μία ημέρα νωρίτερα, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, η βουλευτής της ΝΔ είχε χρησιμοποιήσει ακόμη πιο αιχμηρή γλώσσα.

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«Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί στην κόπωση που μπορεί να προκαλείται έπειτα από πολλά χρόνια διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας και την απουσία, κατά την άποψή της, αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης.

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Οι δηλώσεις της άνοιξαν μια εσωκομματική συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά ορισμένων κυβερνητικών στελεχών και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με τους πολίτες.

Γεωργιάδης: «Δεν βλέπω αυτό που είπε»

Απαντώντας στην κριτική της Ντόρας Μπακογιάννη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τον σεβασμό του προς τη βουλευτή της ΝΔ, δήλωσε όμως ότι δεν συμμερίζεται την εικόνα που περιέγραψε.

«Τη συμπαθώ πολύ και την εκτιμώ την κ. Μπακογιάννη, αλλά δεν βλέπω αυτό που είπε», ανέφερε στο Action24.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πως κάποιο κυβερνητικό στέλεχος έχει «καβαλήσει το καλάμι» και αναφέρθηκε στη δική του συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι. Εγώ, πάντως, προσπαθώ να είμαι ταπεινός, να απαντάω σε όλους και να είμαι διαθέσιμος για ό,τι χρειαστεί. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι έχω “καβαλήσει το καλάμι”. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι και θέμα γούστου του καθενός», σημείωσε.

Στην ίδια τηλεοπτική παρουσία, ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για τα σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών, προκαλώντας αντιδράσεις με την ατάκα του προς δημοσιογράφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πρωθυπουργία.

Βορίδης: «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνες στην κυβέρνηση»

Στην τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη απάντησε και ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης.

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνες στην κυβέρνηση. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά εγώ δεν έχω δει», δήλωσε στο Action24.

Ο Μάκης Βορίδης επιχείρησε να προσδιορίσει τι θα μπορούσε να θεωρηθεί αλαζονική πολιτική συμπεριφορά.

«Να ορίσουμε το “καβαλημένα καλάμια”; Πώς εκφράζεται; Εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Εκφράζεται όταν περιφρονείς τα λαϊκά αιτήματα, όταν σου λέει ένας πολίτης κάτι και του λες “δεν ξέρεις τι σου γίνεται”», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση.

«Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη», πρόσθεσε.

«Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή»

Ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι η ουσιαστική επαφή με τους πολίτες δεν σημαίνει άκριτη αποδοχή κάθε αιτήματος.

«Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες», επισήμανε.

Όπως εξήγησε, ένα κυβερνητικό στέλεχος οφείλει να ακούει, να συνομιλεί, να αναγνωρίζει τα λάθη και να εξηγεί γιατί ορισμένα αιτήματα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

«Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω ότι κάποια πράγματα δεν έγιναν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν, γιατί μπορεί να υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί, και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό», κατέληξε.

Ο Μάκης Βορίδης έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα υπέρ της κυβερνητικής συνοχής και της στρατηγικής για αυτοδυναμία, ενώ πρόσφατα είχε εξαπολύσει σκληρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά για τη στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Εσωκομματική προειδοποίηση χωρίς ονόματα

Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν αποκάλυψε ποια κυβερνητικά στελέχη θεωρεί ότι εμφανίζουν αλαζονική συμπεριφορά.

Η επιμονή της, ωστόσο, μετατρέπει την αρχική δήλωση από μια αποστροφή σε σαφή εσωκομματική προειδοποίηση για την ανάγκη μεγαλύτερης επαφής με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.

Από την άλλη πλευρά, οι απαντήσεις Γεωργιάδη και Βορίδη δείχνουν ότι κορυφαία στελέχη της κυβερνητικής παράταξης δεν συμμερίζονται τη διαπίστωσή της περί αλαζονικών συμπεριφορών.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το έργο της και ταυτόχρονα να περιορίσει τη δυσαρέσκεια πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους.