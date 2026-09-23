Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να πραγματοποιήσει επαφές με στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Την πληροφορία μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των προετοιμαζόμενων συνομιλιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο, στις αρχές του μήνα.

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Μια από τις πηγές ανέφερε στο Reuters πως στόχος της επίσκεψης Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ είναι να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας και οι προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters