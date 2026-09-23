Λευκός Οίκος: «Fake news» τα περί 90ήμερης απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Λευκός Οίκος το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιβολή καθολικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ για διάστημα 90 ημερών, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε «fake news» το σχετικό ρεπορτάζ του Politico, ξεκαθαρίζοντας ότι η πληροφορία περί προσωρινής και οριζόντιας απαγόρευσης των εξαγωγών δεν είναι ακριβής.

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Η διάψευση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην αμερικανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών της ενέργειας.

Τι δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε μια καθολική απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.

Όπως υποστήριξε, ένα τέτοιο μέτρο δεν θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα μπορούσε να προκαλέσει νέες στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων.

Συγκεκριμένα, προειδοποίησε ότι η απαγόρευση ενδέχεται να οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, αντί να προσφέρει ουσιαστική και μόνιμη αποκλιμάκωση.

Εξετάζονται μέτρα σε εθελοντική βάση

Παρά την απόρριψη του σεναρίου για καθολική απαγόρευση, ο Κρις Ράιτ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικές παρεμβάσεις σε εθελοντική βάση.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια ακριβώς μέτρα βρίσκονται υπό εξέταση ούτε ποιες εταιρείες ή φορείς της ενεργειακής αγοράς θα κληθούν να συμμετάσχουν.

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Η τοποθέτηση του υπουργού δείχνει ότι η Ουάσιγκτον αναζητά τρόπους ενίσχυσης της εγχώριας προσφοράς και περιορισμού των τιμών, χωρίς να προσφύγει σε μια υποχρεωτική αναστολή των εξαγωγών.

Γιατί απορρίπτεται η καθολική απαγόρευση

Οι εξαγωγές ντίζελ αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης και αλληλένδετης αγοράς διύλισης, στην οποία παράγονται ταυτόχρονα ντίζελ, βενζίνη και αεροπορικά καύσιμα.

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Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που παρουσίασε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, μια οριζόντια παρέμβαση σε ένα μόνο προϊόν θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα των υπόλοιπων καυσίμων.

Ο Λευκός Οίκος είχε υποστηρίξει και κατά το προηγούμενο διάστημα ότι οι τιμές της βενζίνης θα αποκλιμακώνονταν μετά τον τερματισμό των πολεμικών αναταράξεων, αποδίδοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων στη διεθνή γεωπολιτική κρίση.

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Πολιτική πίεση λόγω των τιμών των καυσίμων

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς οι αυξήσεις επηρεάζουν νοικοκυριά, μεταφορές, αγροτική παραγωγή και επιχειρήσεις.

Οι τιμές των καυσίμων αποτελούν ταυτόχρονα σημαντικό πολιτικό ζήτημα για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει επανειλημμένα υποσχεθεί αποκλιμάκωση του κόστους της ενέργειας.

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Ο ίδιος ο Τραμπ είχε προκαλέσει αντιδράσεις δηλώνοντας ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν μαζί με την αποκλιμάκωση των διεθνών συγκρούσεων.

Το κόστος των καυσίμων παραμένει υψηλό και στην Ευρώπη, όπου σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφηκε μέση ετήσια αύξηση 23,8%, με την Ελλάδα στο 16%.

Τι ισχύει μέχρι στιγμής

Με βάση την επίσημη διάψευση, η αμερικανική κυβέρνηση δεν εξετάζει την επιβολή καθολικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ για 90 ημέρες.

Παραμένει, ωστόσο, ανοικτό το ενδεχόμενο υιοθέτησης εθελοντικών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς στην εσωτερική αγορά και τη συγκράτηση των τιμών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες αποφάσεις, χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μέτρων που εξετάζονται.