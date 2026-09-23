Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Οι τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την προστασία των ωκεανών

Τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών ανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της Ελλάδας στη διεθνή συμμαχία OceanEye.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε παράλληλα με τον Καναδό ομόλογό του Μαρκ Κάρνεϊ.

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Στη συνάντηση των δύο ηγετών συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια.

Η επίσκεψη αποτελεί μέρος του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, το οποίο περιλαμβάνει συναντήσεις με πολιτικούς ηγέτες, θεσμικούς επενδυτές και διεθνείς οργανισμούς.

Συνάντηση Μητσοτάκη–Κάρνεϊ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μαρκ Κάρνεϊ αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά–Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων:

Την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τις διαστημικές τεχνολογίες.

Την ενέργεια.

Την προστασία και παρατήρηση των ωκεανών.

Η συνεργασία συζητήθηκε και ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ο Καναδάς, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αναλάβει την κοινή ηγεσία της νέας διεθνούς περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας OceanEye.

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Τι είναι η συμμαχία OceanEye

Η OceanEye στοχεύει στην ενίσχυση της παγκόσμιας παρατήρησης των ωκεανών και στην καλύτερη αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Βασικός στόχος είναι η συγκέντρωση, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί να μπορούν να παρακολουθούν τις μεταβολές στους ωκεανούς σε πραγματικό χρόνο.

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«Μπορούμε να προστατεύσουμε μόνο ό,τι μετράμε και ό,τι πραγματικά κατανοούμε», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας.

Πρώτη δέσμευση: Η σύμβαση για το Mercator Ocean International

Η πρώτη δέσμευση αφορά τη σύμβαση για την ίδρυση του Mercator Ocean International ως διακυβερνητικού οργανισμού.

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Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει τη σχετική σύμβαση και δεσμεύεται να προχωρήσει στην ταχεία κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, κάλεσε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία για τη συλλογή και αξιοποίηση ωκεανογραφικών δεδομένων.

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Δεύτερη δέσμευση: Τεχνητή Νοημοσύνη για τα δεδομένα των ωκεανών

Η δεύτερη ελληνική δέσμευση αφορά την αξιοποίηση των αυξανόμενων υπολογιστικών δυνατοτήτων της χώρας και των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι τα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται στην Ελλάδα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία τεράστιων όγκων θαλάσσιων δεδομένων.

Η Ελλάδα δηλώνει επίσης έτοιμη να συμβάλει στο «Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών», μία ψηφιακή υποδομή που επιδιώκει να αναπαραστήσει τη λειτουργία και τις μεταβολές του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η σύνδεση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την περιβαλλοντική πολιτική εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο οποίος βρέθηκε και στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ.

Τρίτη δέσμευση: Δορυφορικά και επιτόπια δεδομένα

Η τρίτη δέσμευση αφορά την ενίσχυση της ελληνικής συμβολής στην παρατήρηση των ωκεανών μέσω:

Των εθνικών διαστημικών υποδομών.

Των συστημάτων επιτόπιας παρατήρησης.

Της ελληνικής επιχειρησιακής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Της συλλογής και διάθεσης θαλάσσιων δεδομένων.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ανατολική Μεσόγειο «hotspot για την κλιματική αλλαγή» και επισήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση των μεταβολών που καταγράφονται στην περιοχή.

Χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Ελλάδα αναλαμβάνει να χαρτογραφήσει τους θαλάσσιους οικοτόπους που βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000, καθώς και στα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Η χαρτογράφηση αναμένεται να προσφέρει αναλυτικότερα δεδομένα για την κατάσταση των οικοσυστημάτων, τις περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις και τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τι σημαίνει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχος η προστασία του 30% των ελληνικών υδάτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ισχυρότερους ναυτιλιακούς κλάδους παγκοσμίως.

Όπως επισήμανε, η χώρα σχεδιάζει να έχει θέσει υπό προστασία το 30% των χωρικών της υδάτων πριν από το 2030.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η δημιουργία δύο μεγάλων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, ενός στο Ιόνιο Πέλαγος και ενός στις Νότιες Κυκλάδες.

«Η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τη συμμαχία OceanEye, το Mercator Ocean International, τη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους διεθνείς εταίρους της.