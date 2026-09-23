Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Η ομιλία στον ΟΗΕ, οι κρίσιμες επαφές και το μήνυμα για την Ελλάδα

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας στην ατζέντα του σειρά διπλωματικών, οικονομικών και ομογενειακών επαφών.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του πρωθυπουργού βρίσκονται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες και οι επαφές με ξένους ηγέτες και θεσμικούς επενδυτές.

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Η ελληνική αποστολή επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την εικόνα της Ελλάδας ως οικονομίας που προσελκύει διεθνείς επενδύσεις και συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για την ενέργεια, το περιβάλλον και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συναντήσεις με τους ηγέτες Σενεγάλης και Καναδά

Το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Bassirou Diomaye Diakhar Faye και τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας σε οικονομία, ενέργεια και διεθνή ασφάλεια.

Στις 10:00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», η οποία επικεντρώνεται στην προστασία των θαλασσών και στην παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η συνάντηση με την ελληνική ομογένεια

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Η επαφή με την ελληνική κοινότητα αποτελεί σταθερό μέρος των επισκέψεων του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την κυβέρνηση να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο της ομογένειας για την προώθηση των ελληνικών θέσεων και την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ.

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Το απόγευμα της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan.

Επαφές με θεσμικούς επενδυτές

Το πρωί της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε κλειστή συζήτηση με θεσμικούς επενδυτές.

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Η ελληνική πλευρά αναμένεται να παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, οι υποδομές και η άμυνα.

Κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον πολιτική και οικονομική σταθερότητα, αναβαθμισμένη διεθνή αξιοπιστία και ένα περιβάλλον που μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες ξένες επενδύσεις.

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Στο Europe-Gulf Forum

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.

Οι σχέσεις της Ευρώπης με τις χώρες του Κόλπου, οι ενεργειακές εξελίξεις και οι νέες εμπορικές και επενδυτικές συνεργασίες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης.

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Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας

Στις 15:00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».

Η συζήτηση θα αφορά τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον πολιτισμό, στην οικονομία και στη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης κανόνων που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας με ασφάλεια και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.

Η συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες

Στις 17:10 της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς κρίσεις, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και ο ρόλος της Ελλάδας στις προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα.

Η Αθήνα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας και διάλογο στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία έκπτωση σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μετά τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην ομιλία του αναμένεται να αναφερθεί στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στη θαλάσσια ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάγκη διεθνούς συνεργασίας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις.

Συνέντευξη στο Bloomberg

Το πρωί της Παρασκευής, στις 08:15, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Η συνέντευξη αναμένεται να επικεντρωθεί στην ελληνική οικονομία, στην προσέλκυση επενδύσεων, στις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας και στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Vasile Tofan, ολοκληρώνοντας το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη.