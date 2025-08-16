Μητσοτάκης: Επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βολισσού – Ξεκινά άμεσα η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές

Με βιντεοκλήση επικοινώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Βολισσού στη Χίο και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες που αντιμετωπίζει η περιοχή, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης εξέφρασε τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει έμπρακτα τη Βολισσό για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου αναφέρθηκε, επίσης, στη μεγάλη καταστροφή που έχει συντελεστεί στη Βολισσό, σημειώνοντας ότι «ο πόνος των κατοίκων είναι αβάσταχτος», επίσης, βρέθηκε επιτόπου στην περιοχή, συνομίλησε με τους κατοίκους και άκουσε από πρώτο χέρι τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους.

Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος.



Ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους.



Η… pic.twitter.com/o5Xyv7pXqL— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 16, 2025

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά με πράξεις. Όπως υπογράμμισε, η στήριξη θα αφορά τόσο την αποκατάσταση των ζημιών όσο και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

«Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχύτητα στις διαδικασίες.