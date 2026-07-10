ΠΑΣΟΚ: “Συμφωνία Κυρίων” με τα διυλιστήρια ή ομολογία ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 το ΠΑΣΟΚ για όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις μειώσεις τιμών σε βενζίνη και diesel.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ όσα είπε ο πρωθυπουργός είναι «”συμφωνία κυριών”με τα διυλιστήρια ή ομολογία ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Πρωθυπουργός, αιφνιδιαστικά, εξήγγειλε σήμερα από το βήμα της Βουλής, άλλη μια “συμφωνία κυρίων”, με τα διυλιστήρια αυτή τη φορά, για μείωση τιμών στα καύσιμα.

– Αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν οι τιμές, γιατί δεν το έκαναν εδώ και πέντε μήνες, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δυσβάστακτο κόστος;

– Πώς εξηγεί ο Πρωθυπουργός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διυλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στη γειτονική Ιταλία μειώθηκαν κατά περίπου 5 λεπτά;

– Από πότε, οι τιμές των διυλιστηρίων διαμορφώνονται ύστερα από συμφωνία με την κυβέρνηση;

– Αν αυτό ισχύει, δεν αποτελεί έμμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λειτουργεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Αφού η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει εδώ και χρόνια σοβαρές ασσυμετρίες στην αγορά καυσίμων, γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής Διαχείρισης Αποθεμάτων Ασφαλείας, όπως είχε προτείνει;