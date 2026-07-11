Παύλος Πολάκης: Επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ και ακυρώνει την συμπόρευση με ΕΛΑΣ – Το επόμενο Σάββατο συνεχίζεται η ΚΕ

Με την απόφαση επιστροφής του Παύλου Πολάκη στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνεται η πρώτη ημέρα της θυελλώδους συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο Σάββατο (11/7).

Ο Παύλος Πολάκης έκανε μια πανηγυρική ανάρτηση, κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασης της ΚΕ. Ειδικότερα, έγραψε στo Facebook: «Το «plan b” AΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με απαρτία, παρά τον λυσσώδη πόλεμο από την αναπληρώτρια γραμματέα και την υπεύθυνη Οργανωτικού (81 παρόντες και 59 μέσω Zoom).

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Θα πάρει αποφάσεις σήμερα (ακύρωση της απόφασης της 6ης Ιουνίου, επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα) και θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών μέτρων.

Στεκόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε!!!».

Αλαλούμ στην ΚΕ

Σε κλίμα έντασης και με οριακή απαρτία άνοιξαν τελικά οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από έντονο παρασκήνιο σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έναρξη της διαδικασίας οι παρόντες μαζί με όσους συνδέθηκαν διαδικτυακά ανήρχονταν σε περίπου 105 μέλη, τη στιγμή που το καταστατικό όριο για την επίτευξη απαρτίας ορίζεται στα 137 άτομα.

Η κούρσα διαδοχής και το παρασκήνιο για την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η εσωκομματική κρίση πυροδοτείται από τη μάχη για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Στο προσκήνιο έχουν ήδη διαμορφωθεί δύο βασικοί πόλοι. Πρόκειται για την πλευρά που εκφράζεται από τους Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, αλλά και για την πλευρά του Παύλου Πολάκη.

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Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, οπότε και θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εκλογή νέου επικεφαλής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να θέσει επισήμως και το αίτημα της επανένταξής του στην Κ.Ο., από την οποία είχε διαγραφεί με απόφαση Φάμελλου, μια διαδικασία που απαιτεί επίσης την τήρηση συγκεκριμένων κοινοβουλευτικών όρων.

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Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Φώτης Κουβέλης, Στέλιος Παππάς και Έλενα Ακρίτα, με τις εσωκομματικές ισορροπίες να εμφανίζονται αισθητά διαφοροποιημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ο Νίκος Παππάς που μέχρι χθες φαινόταν πως θα συντασσόταν με τη Ρένα Δούρου, σήμερα εμφανίστηκε σε κοινή γραμμή με τον Παύλο Πολάκη.

Στην τοποθέτησή του, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε βάσει των προβλέψεων του καταστατικού και σημείωσε ότι οι πολιτικές εξελίξεις έχουν ανατρέψει τη στρατηγική που είχε αποφασιστεί στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την προσπάθεια συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου και θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές.

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Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι το καταστατικό του κόμματος «δεν επιτρέπει αδιέξοδα», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι με συλλογικές διαδικασίες ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ξεπεράσει την κρίση και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μελών και των ψηφοφόρων του.