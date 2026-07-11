Μιχαηλίδου: «Τα σχόλια των πολιτών έγιναν συγκεκριμένες αλλαγές στον Προσωπικό Βοηθό και στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»

Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα σχόλια πολιτών, φορέων, επιστημόνων και επαγγελματιών μελετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και οδήγησαν σε στοχευμένες αλλαγές στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, που κάνουν τις ρυθμίσεις πιο λειτουργικές και πιο χρήσιμες για τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

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Στον Προσωπικό Βοηθό, αποτυπώθηκε με σαφήνεια η επέκταση και η καθιέρωση του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» ως μόνιμης υπηρεσίας εθνικής εμβέλειας. Παράλληλα, ενισχύθηκε η περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της προσωπικής βοήθειας και προστέθηκε ρητή πρόβλεψη ότι η υπηρεσία οργανώνεται και τελεί υπό τον έλεγχο του ίδιου του χρήστη.

Με βάση τα σχόλια που κατατέθηκαν στη διαβούλευση, το ανώτατο ηλικιακό όριο επιλεξιμότητας αυξήθηκε από τα 65 στα 67 έτη, ενώ διατηρήθηκε η ειδική πρόβλεψη δυνατότητας ένταξης έως τα 75 έτη για την κατηγορία δικαιούχων που ήδη προβλεπόταν.

Παράλληλα, διασφαλίστηκε ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται απώλεια συντάξεων, προσαυξήσεων συντάξεων ή άλλων παροχών αναπηρίας που λαμβάνει ο δικαιούχος από φορείς κύριας ασφάλισης ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα. Η σχετική διάταξη διαμορφώθηκε αναλόγως, ώστε το πλαίσιο να είναι σαφές για τους δικαιούχους και τις οικογένειές τους.

Επιπλέον, προστέθηκε η ειδικότητα του λογοθεραπευτή στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», ενισχύοντας τη διεπιστημονική σύνθεση των επιτροπών και την πληρέστερη αξιολόγηση των αναγκών υποστήριξης των ωφελουμένων.

Στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, υιοθετήθηκαν προτάσεις που ενισχύουν την ποιότητα, την επιστημονική επάρκεια και τη συνέχεια των υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ενισχύθηκε το πλαίσιο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εποπτείας των επαγγελματιών και των παρόχων υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, ενώ βελτιώθηκε η σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας με πρόσθετες εξειδικευμένες επιστημονικές ειδικότητες, ώστε να καλύπτονται πληρέστερα οι ανάγκες ειδικών κατηγοριών ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων και των κωφών και βαρήκοων παιδιών.

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Στο τελικό πλαίσιο συνεκτιμήθηκαν επίσης παρατηρήσεις φορέων της αναπηρίας για την ομοιόμορφη εφαρμογή του οικογενειοκεντρικού μοντέλου, την ενιαία ποιότητα των υπηρεσιών, τη συνεχή επιστημονική υποστήριξη των παρόχων και την ενίσχυση της συνεργασίας των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο και τη συνέχεια στην παροχή των υπηρεσιών, θεσπίστηκαν μεταβατικές ρυθμίσεις για την αυτοδίκαιη ένταξη των ήδη λειτουργούντων παρόχων στο Μητρώο Παρόχων, υπό τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.

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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Ακούσαμε τους πολίτες, τους φορείς, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες και ενσωματώσαμε προτάσεις που κάνουν το νομοσχέδιο πιο σαφές και πιο λειτουργικό στην εφαρμογή του.

Στον Προσωπικό Βοηθό αποτυπώσαμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον μόνιμο χαρακτήρα και την εθνική εμβέλεια της υπηρεσίας, ενισχύσαμε τον ρόλο του ίδιου του χρήστη, διευρύναμε την πρόσβαση, διασφαλίσαμε ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν επηρεάζει τις παροχές των δικαιούχων και ενισχύσαμε τη σύνθεση των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης.

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Στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση ενισχύσαμε την ποιότητα, την εποπτεία και τη συνέχεια των υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα σχόλια που κατατέθηκαν στη διαβούλευση έγιναν συγκεκριμένες αλλαγές στο νομοσχέδιο. Με σχέδιο, κανόνες και διάλογο, χτίζουμε πολιτικές που απαντούν στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, των παιδιών και των οικογενειών τους».