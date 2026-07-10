Μητσοτάκης: “Οι συλλήψεις των δραστών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα η μόνη απάντηση της δημοκρατίας απέναντι στη βία”

Για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση με τους εμπρησμούς σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία και αυτή τη δίνουμε μαζί οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις».

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Παράλληλα, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, επισημαίνοντας ότι «μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε από τη νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο».

Κλείνοντας την αναφορά του, τόνισε ότι «το σύνθημα “δεν σας φοβόμαστε” πρέπει να εκφράζει τους πολλούς».