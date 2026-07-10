Έρχεται μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel – Τη Δευτέρα η ανακοίνωση των λεπτομερειών

Τη Δευτέρα 13/7 αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, σχετικά με τη μείωση των τιμών των καυσίμων που εξήγγειλε από τη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως επανέλαβε στο Alpha Radio 989, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, η μείωση θα είναι 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, και σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια.

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Επίσης, ο κ. Κοντογεώργης έκανε γνωστό ότι «τη Δευτέρα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση» για το πώς θα εφαρμοσθεί. Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «θα είναι μια έξτρα ανακούφιση μέχρι το τέλος Αυγούστου και θα δούμε πώς θα πάει».

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού για τις μειώσεις στα καύσιμα

Όπως ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής 10/7 από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, προχωρά σε μέτρα που θα οδηγήσουν σε μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά ανά λίτρο, με ισχύ έως το τέλος Αυγούστου.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία με 20 λεπτά στην αρχή και 15 λεπτά στη συνέχεια, μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων.

Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό με το fuel pass, το οποίο δώσαμε. Περίπου 2.500.000 οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος για τον χρόνο που δόθηκε το fuel pass, περίπου 36 λεπτών» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Μετά την κρίση στον κόλπο, καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Λόγω αφενός μειωμένης παραγωγής από την μία αλλά και εποχικής ζήτησης η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα».