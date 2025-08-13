Χίος: Μάχη με τις φλόγες σε δύο μέτωπα για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Χίο για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, με επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας. Το νησί έρχεται αντιμέτωπο με δύο ενεργά μέτωπα.

Στο χωριό Κηπουριές είναι δύσκολη η κατάσταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο ώστε να μην ξεφύγει μέσα στο πευκόδασος που είναι πλούσιο σε αυτή την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 112 με συνεχή μηνύματα ζήτησε την εκκένωση των οικισμών Σπαρτούντα, Κάμπα και Παρπαριά.

Στο πιο σοβαρό μέτωπο στην περιοχή Σπαρτούντα προς Χάλανδρα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με πεζοπόρα τμήματα και εθελοντικές ομάδες προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά να μην περάσει το δρόμο μετά το χωριό Φυτά.

Σημαντικές είναι οι ζημιές στη Βολισσό, όπου κάηκαν σπίτια και τροχόσπιτα, όπως και στον Κάμπο της Βολισσού, με ελιές και εσπεριδοειδή να έχουν γίνει στάχτη.

Μπλακ άουτ μετά την καταστροφή 150 στύλων

Σημειώνεται επίσης η βορειοδυτική πλευρά της Χίου θα μείνει αρκετές ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με την ΔΕΔΔΗΕ να κάνει λόγο για τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησης, με την αποκατάσταση τους να απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.