Ανδρουλάκης: Ο Κ. Μητσοτάκης μάς ρωτά επίμονα πόσο κοστίζει η πρότασή μας για τη 13η σύνταξη, γιατί μάλλον έχασε αυτό το επεισόδιο
Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Με ένα από τα δημοφιλή trend του TikTok, το #netflixdocumentary, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
«Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι …έχασε το επεισόδιο ή μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη ποτέ, καθώς ήδη από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους αλλά ανέφερε ρητά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κόστος συμπεριλαμβανομένης και της 13ης σύνταξης» ανέφερε η λεζάντα του βίντεο στο Tik Tok.
@nikos.androulakis Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει ΠΟΤΕ την 13η σύνταξη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. #netflixdocumentary ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
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