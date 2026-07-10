Ανδρουλάκης: Ο Κ. Μητσοτάκης μάς ρωτά επίμονα πόσο κοστίζει η πρότασή μας για τη 13η σύνταξη, γιατί μάλλον έχασε αυτό το επεισόδιο

Με ένα από τα δημοφιλή trend του TikTok, το #netflixdocumentary, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.

«Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι …έχασε το επεισόδιο ή μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη ποτέ, καθώς ήδη από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους αλλά ανέφερε ρητά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κόστος συμπεριλαμβανομένης και της 13ης σύνταξης» ανέφερε η λεζάντα του βίντεο στο Tik Tok.