Καρυστιανού: «Ο Μητσοτάκης επιδιώκει να διαμορφώσει ως κύριο αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί τον βολεύει»

Η Μαρία Καρυστιανού μέσα από την συνέντευξη της στο Open, άφησε αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, ενόψει εκλογών. Η ίδια τόνισε ότι το κόμμα της δεν συγκροτείται ως ένας ακόμη κρίκος στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, αλλά ως απάντηση σε αυτό που περιέγραψε ως βαθιά κρίση διαφθοράς, διαπλοκής και θεσμικής ατιμωρησίας.

Στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, παρουσιάζοντάς τους ως τον βασικό πολιτικό της αντίπαλο, ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει να διαμορφώσει ως κύριο αντίπαλο στις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «βολικό» για την κυβερνητική στρατηγική.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο της πολιτικό εγχείρημα με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», τονίζοντας ότι βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε πως δεν σκοπεύει να κινηθεί με βάση τα καθιερωμένα πρότυπα πολιτικής αντιπαράθεσης, αφήνοντας να φανεί η πρόθεσή της για μια διαφορετική πολιτική πορεία.

Χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «είμαστε κίνημα 15 ημερών» αναφέροντας ότι στο επόμενο διάστημα θα αναλυθεί το πρόγραμμα του κόμματος και πως είναι πρόωρη η συζήτηση για δημοσκοπήσεις. Όμως δεν απέφυγε τη σύγκρουση με τον πρώην υπουργό. «Ο Τσίπρας είναι επαγγελματίας πολιτικός. Τον έχουμε δει ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Τον έχουμε δει να λέει ψέματα, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί».

Τη διαφθορά και τη διαπλοκή έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασης, τις οποίες χαρακτήρισε βασικά προβλήματα της χώρας. «Ποιοι μπορούν να πατάξουν αυτά τα δύο; Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κάθε συζήτηση για την πολιτική αλλαγή.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η αναφορά της στη Δικαιοσύνη και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. «Αν λειτουργούσε η Δικαιοσύνη, δεν θα είχαμε τόσα σκάνδαλα, δεν θα είχαμε ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε, ενώ για το άρθρο 86 συμπλήρωσε: «Αρκετά ξέπλυμα, φτάνει».

Την πολιτική της παρουσία με το αίτημα δικαίωσης για την τραγωδία των Τεμπών συνέδεσε η Μαρία Καρυστιανού, απορρίπτοντας την εικόνα του «επαγγελματία πολιτικού». «Είμαι ένας απλός πολίτης που αναγνωρίζει τα δικαιώματά του και τα διεκδικεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαχείριση του πόνου είναι προσωπικό ζήτημα.

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, έθεσε καθαρά τον πήχη της αυτοδυναμίας. «Για να αλλάξουμε κάποια πράγματα θέλουμε αυτοδυναμία», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα στηρίξουν το πρόγραμμα του κόμματος. Παράλληλα, σημείωσε ότι «την επομένη των εκλογών η χώρα θα έχει κυβέρνηση», καθώς, όπως τόνισε, αυτό απαιτεί η ομαλή λειτουργία της.

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Επίσης, υποστήριξε ότι το πολυκομματικό σύστημα «έχει ξεπεραστεί» και επιχείρησε να μιλήσει πέρα από τα κομματικά ακροατήρια. «Οι πραγματικοί ήρωες είναι αυτοί που ζουν τα καθημερινά προβλήματα», είπε, περιγράφοντας ένα σύστημα που «έχει δημιουργήσει δύο κόσμους» και καταλήγοντας πως «αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει».