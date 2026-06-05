Γιώργος Σουφλιάς: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα από τα πλέον ιστορικά και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω του έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου.

Ο έμπειρος πολιτικός, που συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια και μεγάλα έργα υποδομής, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

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Είχε αποσυρθεί οριστικά από το πολιτικό προσκήνιο το 2009, παρά την επανεκλογή του στη Λάρισα, επιλέγοντας έκτοτε να ιδιωτεύει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια της μακράς του διαδρομής, ο Γιώργος Σουφλιάς αναδείχθηκε σε κεντρικό πυλώνα των κυβερνήσεων της κεντροδεξιάς, ενώ πρωταγωνίστησε στις εσωκομματικές διεργασίες της παράταξης, διεκδικώντας δύο φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώτη ήταν το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και η δεύτερη το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), από όπου αποφοίτησε ως διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.

Από το 1967 και για αρκετά χρόνια άσκησε το επάγγελμά του στη Λάρισα, διατηρώντας δικό του γραφείο μελετών και κατασκευών, πριν τον κερδίσει ολοκληρωτικά η πολιτική. Ήταν παντρεμένος με τη Μαριάννα Κόρακα, με την οποία απέκτησε δύο κόρες.

Η κοινοβουλευτική του πορεία ξεκίνησε αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία το 1974, μια έδρα που κράτησε για πολλές δεκαετίες.

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Υπηρέτησε σε καίριες κυβερνητικές θέσεις, αναλαμβάνοντας μερικά από τα πιο κρίσιμα υπουργεία της χώρας:

Υφυπουργός Εσωτερικών (1977-1980): Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Υφυπουργός Συντονισμού (1980-1981): Στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989): Στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη.

Στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη. Υπουργός Οικονομικών & Εθνικής Οικονομίας (1990-1991): Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1991-1993): Επίσης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, συνδέοντας το όνομά του με σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Επίσης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, συνδέοντας το όνομά του με σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2004-2009): Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή. Θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές του θητείες, καθώς διαχειρίστηκε τη μεταολυμπιακή περίοδο και τη δρομολόγηση μεγάλων οδικών αξόνων και υποδομών (όπως οι επεκτάσεις του Μετρό και μεγάλοι εθνικοί αυτοκινητόδρομοι).

Εσωκομματικές Συγκρούσεις και η Αποχώρηση

Το 1997, στο 4ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος, την οποία τελικά κέρδισε ο Κώστας Καραμανλής. Ένα χρόνο αργότερα, το 1998, διαγράφηκε από το κόμμα μετά από διαφωνίες, ωστόσο επανεντάχθηκε πανηγυρικά το 2001 ως επικεφαλής του σχεδιασμού της παράταξης.

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Η αυλαία της πολιτικής του καριέρας έπεσε οριστικά τον Οκτώβριο του 2009. Μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας —στις πρόωρες εκλογές τις οποίες ο ίδιος είχε εισηγηθεί στον τότε πρωθυπουργό— ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και ανακοίνωσε την πλήρη και οριστική αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική δράση.