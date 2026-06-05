Δούκας για συνεργασία με Τσίπρα: «Δεν φοβηθήκαμε ποτέ τον διάλογο – Οι πολίτες θέλουν άλλη κυβέρνηση»

Πολιτικά μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες και σαφείς αιχμές περιλάμβανε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αποτυπώνοντας το κλίμα των εσωκομματικών διεργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Αθηναίων έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του για τη στρατηγική του κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος «σέβεται την αυτόνομη πορεία του κόμματος».

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Η συγκεκριμένη αναφορά ερμηνεύτηκε από ορισμένα μέλη του οργάνου ως έμμεση αιχμή προς την Άννα Διαμαντοπούλου.

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος νωρίτερα είχε επικαλεστεί τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

«Παραμένω πιστός στις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε όμως ποτέ τον διάλογο». Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Δούκας κατήγγειλε την κυβερνητική παράταξη, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η ΝΔ επιχειρεί τη δολοφονία του χαρακτήρα μου».

Επιμονή στον διάλογο για την Κεντροαριστερά

Αναφορικά με τα σενάρια περί ενδεχόμενης συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε την πάγια πολιτική του θέση για την ανάγκη σύγκλισης των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς.

Όπως σημείωσε, «η πρότασή μου για διάλογο με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις».

«Ο κόσμος θέλει άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών και την απομάκρυνση της παρούσας κυβέρνησης, δηλώνοντας έτοιμος να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια από οποιοδήποτε πόστο.

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«Θα παλέψουμε από οποιαδήποτε θέση -όχι μόνο την πρώτη- για προοδευτική διακυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι πολίτες θέλουν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση», ενώ συμπλήρωσε πως αποτελεί χρέος του κόμματος «να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε τον δρόμο στη ΝΔ».